Juan Pérez 12 MAY 2026 - 11:15h.

Un duelo clave en el winner bracket del EMEA EWC

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El postre del Roadtrip de Madrid en el cierre de la temporada regular de la LEC cambia de competición para ofrecer la revancha directa a Movistar KOI contra Karmine Corp. Con el split de primavera pendiente de los playoffs, los equipos de Kameto e Ibai Llanos chocan este jueves 14 de mayo en el clasificatorio para el EMEA EWC en un mejor de tres con sabor a venganza.

El League of Legends no suele ofrecer segundas oportunidades tan rápido en el calendario, pero la pausa para dejar espacio a la EMEA EWC permite ver instantáneamente otro Karmine Corp vs Movistar KOI en cuestión de días. Después de los mapas del sábado en Madrid con la victoria de los franceses, esta semana hay otro enfrentamiento directo para subir un escalón más en el winner bracket en busca de un buen cajón de billetes en el evento internacional.

La promesa de los millones de Arabia en el Mundial de clubes planteado en el League of Legends para este verano en Riad tiene dos plazas para los equipos europeos, y curiosamente junta a dos de los actores más conocidos en la LEC. Desde el 14 al 17 de mayo hay distintas series para conocer cómo acaba el bracket, y después de los acontecimientos de hace unas semanas, el winner bracket deja de nuevo una de las mayores rivalidades de la grieta del invocador en el viejo continente.

Con el gesto de Caliste silenciando a Madrid tras la pentakill a Movistar KOI, la enemistad entre los equipos ha dado un paso más después de un fin de semana intenso para ambas partes. A pesar de la victoria ante los de Ibai, los franceses salen tocados tras el 1-2 general por perder el primer puesto tras caer ante G2 Esports y GIANTX, pero la victoria ante Movistar KOI ahonda en algo mucho mayor que esta misma temporada. La construcción de una enemistad forma parte del lore de los propios creadores que están tras los clubes, pero esto es mucho mayor.

Por eso este Bo3 entre Karmine Corp y Movistar KOI es mucho mayor que la propia competición a pesar de los millones que la acompañan para los finalmente clasificados. El choque del jueves 14 de mayo es una repetición de ese ciclo donde Elyoya y Caliste deben demostrar el liderazgo de los suyos para volver a poner el pecho por delante, más aún con los playoffs de la LEC a la vuelta de la esquina en busca del título en el split de primavera.

Los horarios del KCorp - KOI en EWC

El partido arranca en un horario similar al de la LEC, concretamente en el primer ciclo de las dos ventanas de enfrentamientos a pesar de que se pisa con otros choques de clubes europeos. El Karmine Corp vs Movistar KOI pasa por las 15.00h. en España.

17.00h. Karmine Corp - Movistar KOI

En el resto de países hispanohablantes el turno de la mañana y la tarde ocupa toda la jornada competitiva.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua: 10.00h.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11:00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 12:00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 13:00h.

La retransmisión no tiene un canal oficial por lo que toca esperar qué creadores de contenido apoyan la EMEA EWC como hicieron hace unas semanas. Ibai Llanos todavía no ha dicho si apostará por ella, pero quien sí lo hicieron en semanas anteriores fueron Jaime Mellado, Toad Amarillo o Champi entre otros. En el winner bracket esperan G2 Esports, Navi, Karmine Corp y Movistar KOI, mientras que el loser bracket están GIANTX, Shifters, Solary y Galions, estos dos últimos equipos franceses que también han entrado en el torneo previo. Estos son los horarios restantes del 14 de mayo.