Juan Pérez 29 MAY 2026 - 10:10h.

Los malagueños chocarán con Team Vitality el domingo

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El peso de la temporada cae sobre cuatro equipos que compiten en los próximos tres días por sobrevivir en los playoffs del split de primavera de la LEC en busca de la gloria. GIANTX, NAVI, Team Vitality y Karmine Corp aguantan desde el lower bracket con una última oportunidad para llegar a lo más alto de la competición mientras Movistar KOI en primer lugar y G2 Esports aparecen como los jefes finales del próximo fin de semana.

El calendario de la LEC tiene dos semanas por delante antes de volver a la EWC para cerrar el chiringuito en busca del gran campeón, y con cuatro equipos revueltos entre esperanzas y ganas, hay dos españoles. Con Movistar KOI en la final del lower bracket tras caer en unre verse sweep histórico ante G2 Esports, todo pasa por colocar el interés en Málaga para avalar la temporada de GIANTX a pesar de la dificultad de la machada.

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El equipo liderado por Guilhoto debe volver a realzar las virtudes de aquel que fue capaz hace unas semanas de destrozar a Karmine Corp en el Roadtrip de Madrid. El escenario ahora es otro, lejos de casa y con un tibio público en Berlín en el que seguro que aparece algún español para apoyar, pero no será lo mismo. Aún así el afán por ser protagonistas en su primer mejor de cinco del split le aporta mucho al equipo.

El choque contra Team Vitality pilla a los malagueños descansados, con mucho tiempo de análisis y con la aspiración de dar la sorpresa, porque los franceses llegan tras ser campeones de la temporada regular, y casi imbatibles. KOI les dejó KO en sólo tres mapas bloqueando por completo al MVP, pero la relevancia de Naak Nako está más presente que nunca por la necesidad de levantarse, por lo que será un punto de inflexión sobre todo desde el draft con el uso del lado rojo.

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El horario con fechas de los playoffs de LEC

Como es habitual los horarios se mantienen con respecto a la primera semana de playoffs de la LEC, por lo que tanto sábado como domingo y lunes, los mejores de cinco serán a las 17.00h. de la tarde en España.

Sábado 30 de mayo

17.00h. Karmine Corp - NAVI

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Domingo 31 de mayo

17.00h. Team Vitality vs GIANTX

Lunes 1 de junio

Los ganadores de las dos series anteriores

En los países hispanohablantes el horario es perfecto, sobre todo los fines de semana porque empieza a primera hora de la mañana con lo que supone eso para ver la serie y aprovechar el día. Este es el inicio en todas las regiones de habla hispana.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 09.00h.

México (CDMX), Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10.00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 11.00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 12.00h.

Las expectativas están en lo más alto, porque sólo uno de los cuatro va a liderar el lower bracket para chocar la semana que viene con Movistar KOI, y el ganador de ambos se verá las caras con G2 Esports en la gran final.