Los 6 cambios del balance de urgencia de Brawl Stars pasan por Damian
Se han solucionado bugs como el del escudo de Colette
Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Damian, Starr Nova y Bolt
Brawl Stars solventa de una tajada todos los problemas de las últimas semanas en pleno avistamiento de las Magical Girls con una modificación gigantesca, un cambio de balance inesperado que toma a Damian y a Sirius de la mano ante un nuevo ajuste para el meta. Una modificación urgente que supone un claro nerf al villano y unos cambios significativos para el tanque que lo dejan en una posición extraña entre la mejora y la debilitación.
Los sonados errores de Colette y R-T en distintos modos de juego pasan a mejor vida después del último balance de Brawl Stars planteado, lo que da un hálito a muchos jugadores que estaban cansados de la situación. Aún así el santo grial del entorno es la situación de Damian por lo que significa para el meta, y lo que queda claro es que al menos en la presentación todo apunta a un buff. Sólo hay que ver la imagen con la que acompaña Brawl Stars el anuncio.
Entender el cambio de Damian pasa por analizar su kit de habilidades, porque hay ajustes entre el nerf y el buff que ajustan al personaje, pero todo pasa por las formas. Cuando Brawl Stars debilita a un brawler, el acompañamiento visual suele ser una imagen del brawler fuera de lugar, pero en este caso el cantante arrasa con un gif de su vídeo de presentación donde golpea hasta hacer la ejecución de uno de sus ataques. Si esa simple puesta en escena habla de su nuevo medidor, significa que es un buff oculto entre varios cambios.
Damian
El cambio más importante de Damian es el poder de su hipercarga, mejorado gracias al nuevo cambio, pero con una nueva limitación tanto del control del área como del daño. Estos son todos los ajustes al tanque. La ralentización del ataque permite que los rivales huyan con más facilidad.
- Buffs
- Tasa de la hipercarga: aumentada significativamente de 20% a 35%.
- Ataque principal: el tiempo para que la explosión se active se ha incrementado en un 100%.
- Nerfs
- Carga de Super: se reduce de 75 a 60. Además, la carga generada específicamente por la explosión del ataque principal se ha reducido considerablemente.
- Daño de Fire Punch: el golpe directo baja de 1200 a 1000.
- Daño en Arena: el daño del área se reduce de 5 a 3.
Sirius
El ajuste de Sirius es muy sutil, una pequeña bajada de vida para ajustarlo algo más al meta. Es extraño hacer algo así en medio del meta, pero es lo suficientemente importante para Supercell como para introducirlo de manera urgente.
- Nerf
- Supervivencia: Sus puntos de vida base se han reducido de 3700 a 3400.
El ajuste de los bugs
La solución de los dilemas con los bugs es la más clara por todo lo que ha supuesto en el último nivel del juego, sobre todo con respecto a los brawlers mencionados. Colette y R-T han pesado demasiado, pero los ajustes van a más por lo que esta es la corrección completa.
- Glowy: se ha solucionado el problema por el cual su Super desaparecía si se lanzaba inmediatamente después de un ataque principal.
- Meg: la salud de su Mecha ahora se reinicia de forma correcta según lo previsto.
- R-T: se elimina el bug que permitía infligir daño doble al marcar simultáneamente la cabeza y las piernas.
- Colette: el escudo proporcionado por la habilidad estelar "Mass Tax" ya no se mantiene activo tras ser derrotada.
- Kit: se corrigió el error de posicionamiento que causaba teletransportaciones incorrectas al separarse de sus aliados.
- Bibi y Frank: ya no pueden activar 3 golpes con una sola munición mientras su hipercarga está activo.