Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Damian, Starr Nova y Bolt

Juan Pérez 21 ABR 2026 - 13:35h.

Dos nuevos grupos completados en un abrir y cerrar de ojos

Brawl Stars: Los 30 cambios de balance para la actualización de Damian

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El despertar de toda una Brawl Talk con tres nuevos personajes para los próximos meses de Brawl Stars presenta no sólo un bloque de hype sino también de narrativas que van alineadas a los tríos del juego. La presentación de Damian en los días previos y la posterior de Starr Nova y Bolt componen un círculo cuanto menos curioso porque dos de ellos cierran definitivamente su entorno mientras el robot crea uno nuevo.

La Brawl Talk del pasado sábado deja 29 tríos completamente cerrados con sus tres brawlers después de las incorporaciones de dos de los tres miembros del último evento. El encaje de Damian en La Mansión del Mal junto a Draco y Lumi es especial por lo que supone para el hermano mayor con un origen cuanto menos sorprendente, pero no es la única sorpresa del show.

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La presencia de Starr Nova es significativa porque realmente no es el famoso personaje, ya que el brawler no es más que una chica que hacía del cosplay del personaje en los Estudios Starr de Animación. Ahora es protagonista porque entra en la batalla, y cierra así el grupo junto a Kit y Ziggy. El único que entra desde cero es Bolt como parte de un trío que forma parte de un pack de juguetes robóticos. Estos son todos los tríos confirmados y por cerrar.

Los 29 tríos completos de Brawl Stars

El trío del oeste : Shelly, Colt y Spike

: Shelly, Colt y Spike La tribu : Nita, Bo y Leon

: Nita, Bo y Leon Retrópolis : Bull, Bibi y Crow

: Bull, Bibi y Crow La familia pelirroja : Jessie, Nani y Pam

: Jessie, Nani y Pam El trío arcade : Brock, 8-bit y Rico

: Brock, 8-bit y Rico Los mineros : Dynamike, Carl y Jacky

: Dynamike, Carl y Jacky Los inmortales : Mortis, Frank y Emz

: Mortis, Frank y Emz Los místicos : Gene, Tara y Sandy

: Gene, Tara y Sandy Piratas : Tick, Darryl y Penny

: Tick, Darryl y Penny El trío de biólogas : Bea, Rosa y Sprout

: Bea, Rosa y Sprout Los mexicanos : El Primo, Poco y Amber

: El Primo, Poco y Amber Snowtel : Mr. P, Gale y Lou

: Mr. P, Gale y Lou La ciudad : Barley, Piper y Byron

: Barley, Piper y Byron Los superhéroes : Max, Surge y Meg

: Max, Surge y Meg Tienda de regalos : Colette, Edgar y Griff

: Colette, Edgar y Griff Starr Force : Ruffs, Squeak y Eve

: Ruffs, Squeak y Eve Circuito de Pruebas : Stu, Janet y Bonnie

: Stu, Janet y Bonnie El cine del Starr Park : Fang, Buster y Maisie

: Fang, Buster y Maisie Banda del Brazo de Oro : Belle, Sam y Pearl

: Belle, Sam y Pearl Brawlywood : Lola, Gray y Mico

: Lola, Gray y Mico Chuchelandia : Mandy, Chester y Berry

: Mandy, Chester y Berry Fondo Marino : Otis, Hank y Clancy

: Otis, Hank y Clancy Castillo Medieval : Ash, Grom y Moe

: Ash, Grom y Moe La estación fantasmal de trenes : Gus, Chuck y Shade

: Gus, Chuck y Shade El túnel del amor: Willow, Angelo y Alli

Willow, Angelo y Alli Bosque Encantado: Cordelius, Lily y Trunk

Cordelius, Lily y Trunk Parque Jurásico : Buzz, Doug y Pierce

: Buzz, Doug y Pierce La Mansión del Mal : Draco, Lumi y Damian.

: Draco, Lumi y Damian. Estudios Starr de Animación : Kit, Ziggy y Starr Nova

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