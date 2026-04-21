Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Damian, Starr Nova y Bolt
Dos nuevos grupos completados en un abrir y cerrar de ojos
Brawl Stars: Los 30 cambios de balance para la actualización de Damian
El despertar de toda una Brawl Talk con tres nuevos personajes para los próximos meses de Brawl Stars presenta no sólo un bloque de hype sino también de narrativas que van alineadas a los tríos del juego. La presentación de Damian en los días previos y la posterior de Starr Nova y Bolt componen un círculo cuanto menos curioso porque dos de ellos cierran definitivamente su entorno mientras el robot crea uno nuevo.
La Brawl Talk del pasado sábado deja 29 tríos completamente cerrados con sus tres brawlers después de las incorporaciones de dos de los tres miembros del último evento. El encaje de Damian en La Mansión del Mal junto a Draco y Lumi es especial por lo que supone para el hermano mayor con un origen cuanto menos sorprendente, pero no es la única sorpresa del show.
La presencia de Starr Nova es significativa porque realmente no es el famoso personaje, ya que el brawler no es más que una chica que hacía del cosplay del personaje en los Estudios Starr de Animación. Ahora es protagonista porque entra en la batalla, y cierra así el grupo junto a Kit y Ziggy. El único que entra desde cero es Bolt como parte de un trío que forma parte de un pack de juguetes robóticos. Estos son todos los tríos confirmados y por cerrar.
Los 29 tríos completos de Brawl Stars
- El trío del oeste : Shelly, Colt y Spike
- La tribu : Nita, Bo y Leon
- Retrópolis : Bull, Bibi y Crow
- La familia pelirroja : Jessie, Nani y Pam
- El trío arcade : Brock, 8-bit y Rico
- Los mineros : Dynamike, Carl y Jacky
- Los inmortales : Mortis, Frank y Emz
- Los místicos : Gene, Tara y Sandy
- Piratas : Tick, Darryl y Penny
- El trío de biólogas : Bea, Rosa y Sprout
- Los mexicanos : El Primo, Poco y Amber
- Snowtel : Mr. P, Gale y Lou
- La ciudad : Barley, Piper y Byron
- Los superhéroes : Max, Surge y Meg
- Tienda de regalos : Colette, Edgar y Griff
- Starr Force : Ruffs, Squeak y Eve
- Circuito de Pruebas : Stu, Janet y Bonnie
- El cine del Starr Park : Fang, Buster y Maisie
- Banda del Brazo de Oro : Belle, Sam y Pearl
- Brawlywood : Lola, Gray y Mico
- Chuchelandia : Mandy, Chester y Berry
- Fondo Marino : Otis, Hank y Clancy
- Castillo Medieval : Ash, Grom y Moe
- La estación fantasmal de trenes : Gus, Chuck y Shade
- El túnel del amor: Willow, Angelo y Alli
- Bosque Encantado: Cordelius, Lily y Trunk
- Parque Jurásico : Buzz, Doug y Pierce
- La Mansión del Mal : Draco, Lumi y Damian.
- Estudios Starr de Animación : Kit, Ziggy y Starr Nova
Los tríos incompletos de Brawl Stars
- La policía del Starr Park : R-T y Larry y Lawrie (falta uno)
- Circo de Curiosidades : Sirius y Charlie (falta uno)
- Karaoke del Starr Park : Melodie (faltan dos)
- Restaurante de Sushi : Kenji y Kaze (falta uno)
- Emporio de los Horrores : Juju y Gigi (falta uno)
- Tienda de juguetes : Meeple (faltan dos)
- Skate Park: Ollie y Mina (falta uno)
- Escape Room: Finx y Najia (faltan dos)
- Juguetes de Destrucción eXtrema: Bolt (faltan dos)