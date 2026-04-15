La hoja de ruta de Brawl Stars con la fecha de salida de Damian

Juan Pérez 15 ABR 2026 - 21:49h.

El hermano de Draco tiene las horas contadas

Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Sirius y Najia

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La agenda de Brawl Stars para los próximos días pasan por rellenar lo máximo posible el globo de Damian para generar hype no sólo para el fin de semana, sino sobre todo para su primera actuación en la batalla. El hermano de Draco es el próximo integrante como brawler 102 y tiene un efecto sorpresa especial no sólo por su desembarco dentro de un trío musical, sino porque recibe el extra de una canción propia para expandir su sombra.

La proyección de la Brawl Talk del fin de semana muestra los suficientes acontecimientos como para aumentar el interés sobre el que apunta a ser el nuevo tanque. El espacio musical destaca en el trío de la Mansión Madevil, más aún ahora después de descubrir que la banda alemana de metal core Electric Callboy es la elegida para ponerle voz a Damian con la nueva canción mientras que en el pasado Dragon Force se alineó a Draco.

En la hoja de ruta de la próxima semana al completo el primer paso es el descubrimiento del origen de Damian con un videoclip y una canción original, una forma especial de colocar el trono en el entorno del nuevo personaje. A partir de ahí todo pasa por una atención desesperada con el minuto a minuto del cantante hasta el próximo viernes 24.

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16 de abril: presentación de un nuevo vídeo musical liderado por Damian

18 de abril: Brawl Talk

Del 19 al 21 de abril: avances exhaustivos de la actualización mediante creadores de contenido

21 o 22 de abril: Día de la actualización

24 de abril: lanzamiento de Damian

Por ahora no hay detalles sobre la rareza del brawler pero parece claro que todos los detalles van a llegar en la Brawl Talk así como el futuro del juego durante los dos próximos meses.

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A tal nivel llega la colaboración que ya se conoce la letra de la canción de Damian que mañana muestra Brawl Stars, esta es la traducción:

'Durante toda su vida intentó comportarse Pero su calma nunca estaba destinada a durar Siento mi corazón latiendo veloz al ritmo despertando mi otro lado

Así que simplemente lo dejo ir no hay nada que pueda hacer más que respirar y rendirme al calor

Y me siento tan vivo cuando pierdo el control Apártate, estoy a punto de explotar Siento el bajo en mi corazón, que está hecho de acero. Y sé, oh oh, que voy a ser quien lo rompa todo

No quiero romperlo no quiero romperlo todo el ritmo dice yeah el ritmo dice yeah

No quiero destrozarlo no quiero perder el control el ritmo dice yeah el ritmo dice yeah

No quiero romperlo no quiero romperlo todo el ritmo dice yeah el ritmo dice yeah

No quiero destrozarlo no quiero perder el control el ritmo dice yeah el ritmo dice yeah

Nunca te rindas nunca cedas Listo para luchar cuando el ritmo empieza a golpear

Muy dentro de mi corazón bajo mi piel siento la rabia no puedo contenerla

Te echo atrás y te atrapo dentro. Este es Madevil Manor. No tienes dónde esconderte

Nací para dominar el escenario pero cuando el bajo entra, oh oh, ya nunca seré el mismo

No quiero romperlo no quiero romperlo todo el ritmo dice yeah el ritmo dice yeah

No quiero destrozarlo no quiero perder el control el ritmo dice yeah el ritmo dice yeah

Nunca te rindas nunca cedas. Listo para luchar cuando el ritmo empieza a golpear

Muy dentro de mi corazón bajo mi piel siento la rabia no puedo contenerla

Y cuando me escondo en la oscuridad puedo sentir mi corazón palpitando Quiero apagarlo de una vez pero sigue latiendo

Sabes lo que hay No puedes escapar Voy a romperlo todo con una rabia total

Mi corazón de metal está hipercargado Esto es lo que me mantiene vivo

Esto. Es. Cuando. Pierdo. El. Control. ¡PELEA! (Brawl)

¡Cuidado! No se detiene ahora Ya no puedo contenerlo El ritmo está cayendo No se detiene, yeah Ahora es parte de mí Esto es lo que me mantiene vivo

Nunca te rindas nunca cedas Listo para luchar cuando el ritmo empieza a golpear

Nunca te rindas nunca cedas Listo para luchar cuando el ritmo empieza a golpear

Muy dentro de mi corazón bajo mi piel siento la rabia no puedo contenerla

Ahora ya no puedo contenerlo No se detiene'

La letra deja entrever que hay un momento donde todo se desata hasta la batalla, por lo que el personaje debe tener un claro carácter hacia la pelea como bien demuestra la letra en la que conecta la música con esa otra pasión. Ahora sólo falta ver la continuidad de la canción hasta el descubrimiento exacto de Damian para el viernes que viene.