El reto del Día 2 en Brawl Stars durante el evento 'Keep Brawl Alive'

Juan Pérez 15 ABR 2026 - 11:26h.

Una acción directa a todas las redes sociales para ganar 100.000 gemas

Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Sirius y Najia

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La continuidad del 'Keep Brawl Alive' reinicia los contadores en la segunda jornada con un doble reto, las seis partidas obligadas en el juego y la misión en redes sociales para ganar un extra de premios. En esa búsqueda de la perfección para hacer un buen trabajo en equipo entre millones de jugadores, Brawl Stars lo pone muy fácil en esta ocasión para soñar con las 100.000 gemas.

El primer día del evento comunitario no ha superado las expectativas en cuanto a números jugadores involucrados porque el límite de los 27 millones se ha quedado algo lejos. La búsqueda de victorias se ha quedado sólo en 23 millones reduciendo el premio a tres premios caóticos con un cuarto drop del caos gracias al buen hacer de la comunidad en redes sociales.

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Con la puerta entreabierta de la Brawl Talk de este sábado, el hype por mantener a los jugadores activos pasa este miércoles por volver al juego. El must de las seis victorias sigue ahí para elevar el contador para llegar a los 27 millones entre todos y aumentar las posibilidades de ganar un drop del caos, pero también hay un reto en X, YouTube, Instagram y Tik Tok.

En esta ocasión sólo hay que comentar en redes sociales el mensaje 'I ❤ Brawl Stars', es tan fácil como eso en alguno de los canales o cuentas oficiales. Y sólo en YouTube se ha conseguido sólo en un par de horas por lo que hay un premio caótico asegurado, pero hay que pelear y dejar ese mensaje en todas las redes sociales para optar a algo más grande.

Un jugador de entre todos los comentarios será el ganador de un sorteo para conseguir 100.000 gemas y sólo gana el que participa, por lo que es una oportunidad única para ganar un recurso durante años en el juego. Es verdaderamente imposible imaginar cuál puede ser el porcentaje de victoria en un caso como este al final del día tras la suma de comentarios de todas las redes, pero es una opción real para cada uno de los cuatro días de evento.

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Mientras tanto Brawl Stars despieza las pistas para llegar a la Brawl Talk con algo más de información que la presencia de Damian, el brawler 102 que debe ser el protagonista. Aún así las expectativas son mayores porque debe haber un segundo personaje así como la explicación completa a cambios drásticos como la reestructuración de la tienda o de los blines.

Con seis nuevos buffies, la hipercarga de Najia y el descubrimiento de la skin de la Brawl Cup, la única gran sorpresa pendiente es un extra de la hoja de ruta o una colaboración inmediata. En los últimos días Frank Keienburg ha declarado que la pista sobre el posible acercamiento a Sonic para un crossover no está tan claro. A pesar de la pista en el último calendario oficial, la conexión del erizo con Squad Busters le quita opciones a la franquicia a entrar en Brawl Stars, por lo que no hay indicios para imaginar cuál puede ser el próximo paso del juego de móviles.