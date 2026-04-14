El Día 1 para averiguar cómo ganar las 100.000 gemas que regala Brawl Stars

Juan Pérez 14 ABR 2026 - 18:04h.

Un hashtag que lo cambia todo

Brawl Stars: Todo lo que sabemos de Damian, el brawler 102

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Las dudas alrededor de la activación del primer día del evento #KeepBrawlAlive de Brawl Stars dejan cuatro misiones en cada uno de los próximos días para optar a todos los premios, entre ellos el suculento botín de las 100.000 gemas. Hay una misión pendiente relacionada con las redes sociales que va a cambiar en cada una de las jornadas, por eso hay que seguir al detalle las activaciones para formar parte del sorteo y rezar hasta llegar a los premios.

El hype por descubrir todos los misterios de la Brawl Talk de Damian este sábado tiene como complemento conseguir el mayor bote de gemas de la historia. Por eso el descubrimiento de las misiones es fundamental, más aún en este Día 1 del evento para 'Mantener vivo' a Brawl Stars con el uso de un sencillo hashtag en el lugar adecuado para tener las opciones indicadas de ser el ganador.

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Para ganar un drop del caos extra cada día y optar en alguno de estos cuatro días a 100.000 gemas hay una tarea diaria, la primera pertenece a este este martes 14 de abril y consta de simplemente ir al canal del creador de contenido favorito a dejar un comentario bonito. Si 100 creadores responden a ese comentario, que al parecer también está vinculado a la red social 'X', se va a entregar el drop del caos.

Para llegar al sorteo de las gemas hay un condicionante, y es que sólo entran en el sorteo los usuarios que utilicen el hashtag #KeepBrawlAlive tanto en los canales como en redes sociales. Como no es algo que se haya especificado más allá de los comentarios de los propios creadores que tienen contacto con Supercell, la recomendación es hacer ese comentario tanto en los canales de YouTube como en las respuestas en la red social X.

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La respuesta de la gente es total porque las redes se han inundado del hashtag como hacía tiempo que no pasaba con algo dentro de la comunidad de Brawl Stars, y quizás de los videojuegos. Porque es la pugna por un premio aleatorio y por un drop del caos, pero al mismo tiempo es la demostración del cariño que se han tenido entre seguidores y youtubers desde hace muchos años. Sólo hay que pasear por X para darse cuenta de que hay muchos mensajes cariñosos que enlazan no sólo el contenido visto en años, sino conexiones reales de miles de personas hacia direcciones muy diferentes.

Los tres próximos días el reto será otro totalmente diferente por lo que hay que estar atento para conocer al detalle cómo será la misión, aunque tiene pinta de que el despiece de redes sociales parece inevitable. Sobre todo porque significa aumentar el runrún del propio Brawl Stars en un momento ideal donde el juego ha aumentado sus beneficios después del boom de Sirius, por lo que la huida hacia adelante tras el brawler 100 es mantenerse en lo más alto. Una oportunidad para volver a crecer hasta consolidarse como uno de los juegos más sonados en móviles una vez más.