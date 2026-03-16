La pista para adivinar la colaboración entre Brawl Stars y Sonic

Juan Pérez 16 MAR 2026 - 10:16h.

Doug deja un muestrario de pistas hasta conectarse a Tails

Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Sirius y Najia

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El revestimiento de Brawl Stars en cada uno de sus contenidos oficiales deja una pista de sus próximos pasos, en este caso el más sonado de su última hoja de ruta es una posible colaboración con Sonic. La atracción del crossover induce a pensar que una pequeña pista con el dibujo de una cola en Doug significa algo más, sobre todo porque literalmente es la mismísima recreación de Tails en lo que parece un guiño futuro para 2026.

Las collabs de Brawl Stars en los últimos tiempos guardan un pico de jugadores único tanto en la época de Bob Esponja como en la más reciente de Stranger Things por motivos obvios, y ese reclamo vuelve siempre al juego. Supercell sabe perfectamente que ese gasto para atrapar grandes IP's recuperan jugadores, impulsan ventas de skins, y sobre todo engrosan el hype para hacer números.

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En este caso el 'This is not a Roadmap' deja una imagen cuanto menos significativa, porque precisamente en el momento en el que Frank Keienburg habla del futuro del juego y de la creación de brawlers, aparece la sorpresa. El General Manager del juego menciona que tienen en mente hacer algún Supercell Make especial para construir personajes en conjunción con la comunidad, pero en ese momento el dibujo que aparece transmite otra cosa.

Doug aparece de fondo como un trazo que mezcla diferentes creaciones, y la más destacada es esa famosa cola de Tails que invoca a la comunidad para elevar la más que posible colaboración de Brawl Stars con Sonic. Y no puede ser casualidad, porque lo han hecho tantas veces que parece imposible ser tan exactos en la construcción de un detalle como ese para dejarlo pasar, todo lo contrario, lo hacen así para generar ruido y ampliar las expectativas.

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En la propuesta de eventos el propio Frank menciona que quieren hacerlo todos los meses, varios de ellos con las mencionadas colaboraciones, pero ni mucho menos habla de una periodicidad clara para marcar cuántos crossovers habrá este año. De hecho en el 2025 han pasado por el juego los personajes de Toy Story, Uno, Subway Surfers y Stranger Things de diferentes maneras, pero no han sido los únicos eventos exclusivos.

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¿Por qué hacer una colaboración con Sonic?

Este es el año ideal para jugar junto a Sonic, Tails y Knuckles porque la saga cumple 35 años el próximo 23 de junio, por lo que no sería extraño cuadrar algún momento cercano para componer el evento. De hecho puede ser un impulso global para amplificar el próximo juego, que por ahora no tiene más que elucubraciones encima de la mesa, por lo que lo más lógico es esperar a verano hasta saber más. Sonic Frontiers 2 debe estar en la recámara así como el port a consolas de Sonic Rumble o la ampliación del Sonic Racing Crossworlds como un juego vivo con el paso de los meses.

Mientras tanto Brawl Stasr sella la que debe ser una de las colaboraciones para este año, seguramente la primera de ellas, porque si no sería extraño mostrarlo ahora sin dar detalles hasta más adelante. Uno de los puntos de inflexión del roadmap con promesas para las temporadas venideras.