Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Sirius y Najia

Juan Pérez 02 MAR 2026 - 12:57h.

Cada uno de las nuevas incorporaciones llegan a un conjunto existente

Cómo conseguir a Sirius en Brawl Stars, todas las maneras de hacerlo

La relevancia de los tríos en Brawl Stars en los últimos meses es cada vez mayor por la vinculación de personajes con beneficios en el juego, algo que aumenta desde el lore del brawler 100. La llegada de Sirius y Najia tras su presentación a lo grande en la Brawl Talk de febrero organiza algo más el lore hasta profundizar en el germen del ejército de sombras, pero sobre todo coloca el foco en una barrera imposible de imaginar allá por 2017 cuando el título de Supercell arrancaba en fase beta.

El acompañamiento de Sirius y Najia componen un escenario de 101 brawlers cuanto menos significativo para el nuevo auge de Brawl Stars en 2026, de nuevo en la cima con cifras espectaculares de otra época. La resurrección del juego está anclada a la narrativa de Sirius como el gran villano del título tras más de siete años de enfrentamientos en la arena, y aún así no llega con un trío propio sino insertado en el mismo circo del que salió Charlie.

Por eso la clasificación completa de todos los nombres actuales en Brawl Stars deja, desde los últimos meses, sólo un conjunto completo como es el del Parque Jurásico tras la llegada de Pierce. Desde entonces ninguno ha llegado a tres representantes, ni tampoco se ha abierto un grupo nuevo porque tanto Sirius como Najia han entrado en otros ya existentes. De hecho actualmente hay diez agrupaciones que no están completas, y aquí están todas englobadas en los más de cien brawlers del juego.

El trío del oeste : Shelly, Colt y Spike

: Shelly, Colt y Spike La tribu : Nita, Bo y Leon

: Nita, Bo y Leon Retrópolis : Bull, Bibi y Crow

: Bull, Bibi y Crow La familia pelirroja : Jessie, Nani y Pam

: Jessie, Nani y Pam El trío arcade : Brock, 8-bit y Rico

: Brock, 8-bit y Rico Los mineros : Dynamike, Carl y Jacky

: Dynamike, Carl y Jacky Los inmortales : Mortis, Frank y Emz

: Mortis, Frank y Emz Los místicos : Gene, Tara y Sandy

: Gene, Tara y Sandy Piratas : Tick, Darryl y Penny

: Tick, Darryl y Penny El trío de biólogas : Bea, Rosa y Sprout

: Bea, Rosa y Sprout Los mexicanos : El Primo, Poco y Amber

: El Primo, Poco y Amber Snowtel : Mr. P, Gale y Lou

: Mr. P, Gale y Lou La ciudad : Barley, Piper y Byron

: Barley, Piper y Byron Los superhéroes : Max, Surge y Meg

: Max, Surge y Meg Tienda de regalos : Colette, Edgar y Griff

: Colette, Edgar y Griff Starr Force : Ruffs, Squeak y Eve

: Ruffs, Squeak y Eve Circuito de Pruebas : Stu, Janet y Bonnie

: Stu, Janet y Bonnie El cine del Starr Park : Fang, Buster y Maisie

: Fang, Buster y Maisie Banda del Brazo de Oro : Belle, Sam y Pearl

: Belle, Sam y Pearl Brawlywood : Lola, Gray y Mico

: Lola, Gray y Mico Chuchelandia : Mandy, Chester y Berry

: Mandy, Chester y Berry Fondo Marino : Otis, Hank y Clancy

: Otis, Hank y Clancy Castillo Medieval : Ash, Grom y Moe

: Ash, Grom y Moe La estación fantasmal de trenes : Gus, Chuck y Shade

: Gus, Chuck y Shade El túnel del amor: Willow, Angelo y Alli

Willow, Angelo y Alli Bosque Encantado: Cordelius, Lily y Trunk

Cordelius, Lily y Trunk Parque Jurásico : Buzz, Doug y Pierce

