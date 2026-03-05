Juan Pérez 05 MAR 2026 - 19:47h.

Brawl Stars: las probabilidades de conseguir a Sirius en sus cajas

Los fantasmas del famoso bug de las 100 megacajas a poco más de dos euros vuelven a Brawl Stars durante unos minutos con un dilema a la altura para los desarrolladores...y con beneficios para la comunidad. Durante un breve periodo de sólo unos minutos, el juego ha permitido abrir 100 drops del caos con sólo ganar una victoria diaria, lo que ha supuesto una oleada de aperturas inesperadas. Y Supercell ha reaccionado con una marcha atrás obligatoria, sin quitar todos los beneficios y con un premio para todo el mundo.

La llegada del nuevo pase de batalla con Sirius asentado ha reconstruido las escenas principales de Brawl Stars con una pantalla nunca vista hasta ahora, un error que era algo más que visual donde una partida ganada significaba 100 drops del caos. Con la bajada definida de precios donde las 2.000 gemas ahora cuestan 70 euros en vez de los 120 que ha llegado a costar, el punto de mira ha estado en otro sitio totalmente diferente.

El ejecutor de las victorias diarias no ha funcionado, y Brawl Stars ha durado horas en explicar la decisión para arrancar la mayoría de los beneficios de esas aperturas nacidas del bug. De hecho la buena noticia para esos pocos jugadores es que el juego no les va a quitar los premios más importantes porque brawlers, hipercargas, cosméticos, gadgets, buffies y habilidades estelares se van a quedar en el cajón de esos usuarios. Ahora bien, esas cuentas que han podido hacer las aperturas van a perder lo siguiente:

9620 monedas

4734 puntos de fuerza

182 blines

El balance por guardar los beneficios a pesar de perder las monedas, puntos de fuerza y blines merece la pena, sobre todo porque para cuentas que no estén maxeadas es una auténtica barbaridad. Tan bestia es la situación que si algún jugador ha gastado esos recursos, se les van a restar con la posibilidad de quedarse en negativo durante algunos días, porque la ejecución de ese gasto se va a mantener activa.

La compensación de Brawl Stars al resto del mundo

El resto de la comunidad debe ser un porcentaje extremadamente elevado cercano al 99,99999% de los jugadores porque el bug sólo ha estado presente a primera hora de la mañana. Y la buena noticia es que Brawl Stars piensa en todos esos que han visto de reojo a algunos hacer aperturas muy locas, por lo que el juego va a entregar cinco drops del caos a todos los jugadores que no han aprovechado el bug para abrir los 100 drops del caos.

Mientras tanto la verdadera reestructuración para los jugadores de pago de Brawl Stars está en la Supercell Store con el Pase Plus está a 9,99 después de la rebaja de precios con el pack de gemas a un precio más bajo que nunca. Otra perspectiva para entender el inicio de la temporada como un vistazo a agradar a la comunidad no sólo por las ventajas de tener a Sirius en el Camino Starr, sino por la adaptación a los bolsillos de sus jugadores.