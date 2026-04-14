Brawl Stars adelanta 4 cambios de cara a la Brawl Talk del sábado

Juan Pérez 14 ABR 2026 - 15:32h.

Todas las pinceladas salen de la presentación del nuevo evento comunitario

Los 12 cambios de balance troll de Brawl Stars

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La activación de Brawl Stars en los últimos meses muestra un esfuerzo especial en volcar recompensas globales con eventos para toda la comunidad como el recién anunciado 'Mantén Vivo a Brawl Stars'. Con un objetivo común para ganar partidas y potenciar un baúl para ganar recompensas entre todos, el tráiler deja unas pinceladas de algunos cambios interesantes planteados para la Brawl Talk de este sábado 18 de abril.

La repetición de la estrategia alrededor de los eventos comunitarios en Brawl Stars es una obviedad, y claramente es uno de los puntos fuertes del juego para empujar al usuario a exprimir las victorias en un periodo breve de tiempo para ganar múltiples premios. En pleno auge de Damian al entrar en el trío de su hermano Draco, el #KeepBrawlAlive es ahora la razón de ser durante los próximos días con un valor extremo en el cambio de reglas dependiendo del día, porque además de los premios hay opción a ganar 100.000 gemas al día.

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El planteamiento de Brawl Stars es dejar las suficientes pistas como para atrapar al máximo número de seguidores para la Brawl Talk del fin de semana, sobre todo después de colocar en el horizonte a Damian como el brawler 102. Por eso el formato de este evento comunitario es una piscina repleta de pistas. Todas estas cosas que aparecen ahora no están en el juego, pero deberían estarlo la próxima semana tras ser anunciadas el sábado.

Por primera vez en la historia las porterías de Balón Brawl reciben algo de pintura blanca para colocar la línea del área, algo que nunca había estado en el juego. Otro de los detalles adelantados es el cambio de color de las plataformas de curación que aparecen con un signo de suma (+) de diferente color, y es que el verde habitual que se hace más brillante al pasar por encima, ahora cambia a un tono amarillento.

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El sistema de copas va a recibir modificaciones según una de las imágenes del vídeo, porque aparece una Piper de prestigio sin el neón habitual, sino con un tono plateado que deja entrever novedades. El cuarto aspecto modificado adelanta la renovación global prometida para la tienda, y es que por ahora el vínculo con esa reestructuración pasa por una capa de color. El tejado de la tienda de color blanco y rojo ahora deja paso a un morado y amarillo que plantea un nuevo escenario.

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Con respecto a las recompensas globales, Brawl Stars permite llegar a determinados drops del caos según las victorias globales de la comunidad. Con 20 millones de victorias en las próximas 24 horas, el regalo será de un drop del caos, con 23 millones se entregan 3 drops, y si la comunidad alcanza los 27 millones, el regalo sube a 5 aperturas.

Un reto para ganar las seis victorias diarias, impulsar así el juego y ampliar las posibilidades globales para viajar además a las redes sociales para la última prueba. Pasa por hacer un comentario en redes sociales con una temática concreta, la del primer día de este martes 14 de abril es la de comentar a un creador de contenido favorito y decirle algo bonito, con eso es suficiente.