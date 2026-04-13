La fecha y horario exacto de la Brawl Talk de Damian

Juan Pérez 13 ABR 2026 - 13:24h.

El cambio a los blines lo va a desencadenar todo

Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Sirius y Najia

Compartir







La perspectiva para el fin de semana en Brawl Stars tras el descubrimiento de Damian como personaje 102 lleva a la conexión obligada en la Brawl Talk del próximo 18 de abril. La exposición del nuevo pacto de contenido del juego para los próximos meses implica no sólo la presentación de dos brawlers sino un planteamiento del nuevo meta a la vez que rediseñan secciones fundamentales del juego como la tienda o el cambio de los blines.

El futuro de Brawl Stars lleva anclado a sí mismo la necesidad de impulsar colaboraciones, y después del guiño de Sonic esta es la única pista actual a pesar de las dudas de Frank Keienburg de llevarlo a cabo tras el crossover con Squad Busters. Ahora el juego proyecta la etapa tras Sirius para descubrir si verdaderamente el boom de jugadores y beneficios sigue ahí más allá del lore para descubrir un nuevo enfoque.

PUEDE INTERESARTE Los 12 cambios de balance troll de Brawl Stars

La bienvenida de Damian para cerrar el trío de Draco y Lumi expone un nuevo nivel de lore ya presentado que debe subir las expectativas en la Brawl Talk, no sólo por la presencia del hermano mayor pelirrojo dentro de su entorno, sino por lo que significa. Trasladar el hype del brawler 100 con todo lo que significa tener a Sirius como el primer villano de Brawl Stars y deslizarlo hacia un dungeon master de partidas de rol necesita un impulso mucho mayor para atraer a la comunidad.

Los aspectos descubiertos hasta la fecha entre confirmaciones y previsiones casi oficiales pasa por una revolución en la tienda con un diseño nuevo. El foco está puesto en mejorar la experiencia del jugador con rotaciones diarias más personalizadas para romper con el desorden habitual del juego en el pack habitual. Además hay seis nuevos buffies en camino para Colette, Edgar, 8-Bit, Gridd, Rico y Brock, mientras que en el meta Najia espera su hipercarga para completar su kit de habilidades.

PUEDE INTERESARTE El problemático bug de Sirius con el evento y la ¿solución? de Brawl Stars

Aún así el cambio más sonado debe ser el de los blines por todo lo que significa el recurso dentro de Brawl Stars porque ahora tendrá ciertas limitaciones. A la espera de la explicación definitiva, la moneda ahora va a permitir comprar exclusivamente ciertos packs que incluyen progresión como starr drops para hacer su valor mucho más alto que un simple cosmético, por lo que va a ayudar no sólo a los jugadores experimentados sino a los más casuales o que han entrado en el PvP más recientemente.

La hora de la Brawl Talk de Damian

Brawl Stars repite el estándar de su Brawl Talk a falta de confirmación porque son muchos meses seguidos con el mismo orden establecido, por lo que el horario del evento debe ser a las 17.00h. en España. El trasvase a los países hispanohablantes pasa por una mañana activa desde México a Argentina con este despliegue.

PUEDE INTERESARTE Brawl Stars: las probabilidades de conseguir a Sirius en sus cajas