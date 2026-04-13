Brawl Stars: Todo lo que sabemos de Damian, el brawler 102

Juan Pérez 13 ABR 2026 - 08:34h.

Los 12 cambios de balance troll de Brawl Stars

Es el hermano mayor de Draco

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El entorno de la Brawl Talk de esta semana deja una huella especial justo antes con la introducción de Damian junto a su lore, el brawler 102 presentado con antelación con un rol más que especial, el de dungeon master. El trío de la mansión del mal acompaña el impacto pos Sirius al revelar su pasión por los juegos de rol con un cuento desvelado durante el fin de semana y las primeras pistas tanto del look del personaje como de su trasfondo.

Damian es uno de los hermanos mayores de Draco, eso debe bastar para entender la relación entre ellos así como una larga lista de interacciones de cara a su aterrizaje. El metalero de pelo rojo es mucho más que eso. Su círculo es de ser el tercero de cuatro hermanos, y Draco es el más pequeño de todos por lo que su halo protector es mayor tras lo desvelado en la historia titulada 'Brawl Adventure Book'. Lo que parecía un cuento para desvelar el origen del personaje es un librojuego o un juego de rol narrado por Damian para darle vida a los personajes de Lumi y Draco en la ficción, y de ahí salen las pistas oficiales del personaje.

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Supercell siempre encuentra nuevas formas de presentar personajes y 'Metal Heart: a Madevil tale' es el enésimo ejemplo, una partida abierta desde la perspectiva de rol con una prueba sencilla a la vez que divertida. El seguidor del roleo va a soltar alguna sonrisa simpática al ver la construcción aunque es algo especialmente sutil, pero el dado de 20 caras que más de uno va a coger en casa para acompañar la trama ya funciona dentro del entorno.

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La realidad de Damian es que es el tercero de cuatro hermanos y va a pertenecer al trío de su hermano en Brawl Stars para acompañar al mismo Draco y también a Lumi. Oficialmente es el "hermano bueno" del núcleo para marcar una diferencia clara con los hermanos mayores, Dexter y Dorian, con quien Draco no se lleva bien. Tiene el pelo rojo (como caracteriza a toda su familia) con una cresta que se deja ver entre el casco medieval y es el cantante del grupo metalero. Además tiene unas alas doradas en su uniforme que pueden estar relacionadas con sus poderes.

Como Game Master y cantante, su rol de protagonista absoluto deja entrever que puede ser muy relevante en el lore del trío, y sus características casan con las de un tanque para el juego con opciones voladoras de ataque. Por eso parece alguien creativo capaz de llevar el mando.

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El entorno es lo suficientemente atractivo como para confiar en una evolución de las pistas más que interesante de cara a la Brawl Talk del próximo sábado. Una cuenta atrás activada donde las alas son la gran duda, porque en la imagen oficial aparenta ser parte del montaje y no del personaje, pero queda la duda por la corriente fantasiosa de la situación. Si él es cantante y dungeon master, su kit de habilidades bien puede estar relacionado con eso. Ataques sonoros, una huida con unas alas inventadas para la ocasión o algo similar, parte de las teorías para llegar al evento en unos días.