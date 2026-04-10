Brawl Stars crea un puzle para desvelar el brawler 102: 'Brawl Adventure Book'

Juan Pérez 10 ABR 2026 - 13:01h.

Va a pertenecer al trío de Lumi y Draco

El lore completo de Sirius, el verdadero villano y nuevo personaje de Brawl Stars

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El calendario de Brawl Stars para los próximos meses deja una sorpresa urgente en el escaparate a partir del sábado 11 de abril con una propuesta enfocada en los creadores de contenido para descubrir poco a poco al brawler 102. El denominado 'Brawl Adventure Book' será un cuento especial creado por Supercell hecho con la única intención de generar hype de cara al descubrimiento del nuevo rostro, una especie de señuelo de cara a la próxima Brawl Talk.

La compensación de los tríos de Brawl Stars cierra un círculo desde La mansión del Mal para darle la bienvenida al último compañero de Draco y Lumi, y esa es la única pista hasta la fecha. La externalización de las expectativas en manos de los streamers y creadores es una constante en la compañía finlandesa, que ha sabido encontrar su éxito en darle la popularidad a otros para mantener durante semanas las ganas de conocer a sus nuevos personajes.

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Con el suflé de Sirius desinflado con el paso de los días, la trama del Starr Park sigue vigente a la espera de novedades, por eso es importante saber qué va a ser del nuevo acompañante de Draco y Lumi. La mansión va a tener a su tercer representante que debe estar anclado al mismo estilo de caballería y fantasía que definen tanto en estilo como en personalidad tanto a Draco como a Lumi, por lo que debe ser un complemento de ellos.

De hecho la activación pasa por entender que esa acción titulada 'Brawl Adventure Book', tiene una historia pendiente para el nuevo personaje. De hecho el título desvelado es el de 'Metal Heart: a Madevil tale', un juego de palabras entre lo medieval y lo oscuro que desvela parte de lo que puede significar este personaje como una parte algo más peligrosa que sus compañeros de viaje.

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La propuesta llega como parte de un juego anclado a los creadores que es un arma de doble filo, porque seguramente no va a haber imagen pero sí destellos del lore y sobre todo de sus mecánicas. Es algo habitual en Brawl Stars jugar con la comunidad para acelerar las ganas de saber cuál será la próxima oleada de contenido, ya que por ahora todo se ha quedado enclaustrado en las posibles repercusiones de la aparición de Sirius...sin que eso afecte siquiera a la narrativa del juego.

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Por ahora la única pista del futuro de Brawl Stars después de su última hoja de ruta es un más que posible crossover para incluir la famosa colaboración de Sonic. La cola de Tails dibujada en una skin de Doug demuestra indudablemente una cuerdo con Sega para llevar algunos de los personajes más famosos de la saga al juego de móviles, pero es imposible imaginar una fecha a día de hoy.

Esta decisión de incorporar ahora el contenido sobre el brawler 102 deja entrever una posible Brawl Talk a la vuelta de la esquina en algún punto del mes de abril, posiblemente entre el fin de semana del 18 o en el siguiente del 25 de este mes.