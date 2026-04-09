Mouse P.I. For Hire expone su horario de lanzamiento y nuevas mecánicas jugables

Juan Pérez 09 ABR 2026 - 11:35h.

Hay tres nuevas habilidades descubiertas en el último tráiler

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El shooter lover tiene una cita obligatoria el 16 de abril con uno de los juegos más atrayentes del mercado por dinámica, propuesta y estilo: Mouse: P.I. For Hire. La puesta en escena con el estilo artístico de los famosos cortos de Mickey Mouse en los años 30 son la base para proyectar un FPS donde somos un ratón con el rol de un detective privado que tiene que mancharse las manos para descubrir la verdad.

Pasar a ser Jack Pepper en la ciudad de Mouseburg es la próxima misión para muchos jugadores a partir del próximo jueves, y es que en sólo una semana la voz de Troy Baker (The Last of Us, Batman: Arkham o Indiana Jones: Y el Gran Círculo) va a entrar en muchas casas para una historia que va mucho más allá de apretar el gatillo. La instalación de una temática de gángsters con un antiguo héroe de guerra convierte la animación 'rubber hose' en el gancho principal de algo mucho más grande.

El atractivo principal de Mouse: P.I. For Hire está en la reinterpretación del género desde una ventana que por ahora estaba dedicada a otro tipo de juegos como Cuphead, el más sonado de todos, pero también en Bendy and the Ink Machine o Enchanted Portals. En este caso es una forma de entrar en un terreno como de novela negra instalado en la desaparición de una persona, un punto de partida que luego se abre a tres casos dentro de una conspiración que enlaza con las altas esferas de la sociedad.

Con el tráiler de lanzamiento desplegado hay algunos detalles descubiertos como lo vertiginoso de la movilidad, porque había dudas sobre ello y ahora hay tres respuestas en forma de habilidades. La primera es la utilidad de un gancho para flanquear enemigos, pero también aparece por primera vez el doble salto así como la posibilidad de correr por las paredes para darle un toque más frenético si cabe a acabar con las oleadas de ratones enemigos.

El concepto principal es el de un juego de exploración lineal para descubrir tramas desde la narrativa hasta eliminar objetivos, pero hay algo más dentro del entorno descubierto. La aparición de un tablón de investigación para unificar pistas con fotos de los investigados coloca un plus en el desarrollo, sobre todo porque al parecer cabe la posibilidad de llegar a conclusiones erróneas, lo que le da una vida extra a la jugabilidad y a la experiencia en sí.

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El desglose de más armas o el guiño de la espinaca a lo Popeye para mejorar la fuerza física en el combate cuerpo a cuerpo son sólo algunos guiños descubiertos para este juego que sale para todas las consolas.

Los horarios de Mouse P.I. en los países hispanohablantes

En España el shooter llega el 16 de abril a las 17.00h. (16.00h. en Canarias), mientras que en el resto de países hablantes será de mañana, estos son los horarios completos de cada zona.