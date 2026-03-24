DAMON and BABY: un experimento con disparos, demonios y un bebé
Un mix 'Zelda-like' y 'twin-stick shooter' con demonios y pistolas que sorprende y desespera a partes iguales
En DAMON and BABY controlamos a un rey demonio venido a menos que, por lo que sea, carga a un bebé humano en los hombros mientras dispara a todo lo que se mueve. Y sí, la premisa es tan absurda como suena… pero también es uno de sus mayores encantos. Con este peculiar duo protagonistacomienza esta propuesta híbrida entre una especie de Zelda clásico y un twin-stick shooter.
De la mano de Arc System Works, el resultado es un twin-stick shooter con alma retro, una progresión RPG ligera a base de buscar ingredientes y cocinar platos para Damon y una identidad muy marcada. Eso sí, también es un juego que tropieza constantemente con decisiones de diseño discutibles.
Disparar, esquivar y explorar
El bucle jugable es sencillo y efectivo: explorar, combatir, conseguir habilidades y desbloquear nuevas zonas. Nos movemos con un esquema twin-stick donde apuntar y disparar resulta rápido y satisfactorio, especialmente cuando dominamos el ritmo del combate. Podemos alternar entre pistola, escopeta o ametralladora y el hecho de que el arma básica tenga munición infinita evita frustraciones mayores.
Además, hay ideas interesantes como lanzar al bebé para teletransportarnos, ya que el demonio está ligado al bebé de manera indisoluble, lo que funciona como un dash creativo que da personalidad al sistema de movimiento. Es la principal habilidad de nuestro personaje y nos permite una amplai gama de movimientos y hasta giros en el aire. A esto se suman habilidades clásicas del género (doble salto, bombas o escalada) que refuerzan esa sensación de progresión tan propia de los Zelda de antaño. Pero hay batallas en las que los comportamientos de los enemigos son de lo más extraño y algunos de sus proyectiles atraviesan paredes de forma totalmente aleatoria, lo que hace que sobrevivir sea casi imposible.
Pero hay más desajustes. El inventario es un dolor. La gestión del espacio es excesivamente restrictiva, obligándonos a soltar objetos constantemente o ignorar recompensas. En un juego que incentiva explorar cada rincón, esto rompe el ritmo constantemente. Y luego está el sistema de guardado, completamente sin sentido, y confiar en el autoguardado puede costarnos caro, lo que genera una tensión constante para saber dónde vamos a reaparecer.
Humor, exploración y un ritmo irregular
Si hay algo que realmente nos empuja a seguir jugando es su mundo. Las zonas están densamente diseñadas, llenas de caminos alternativos, secretos y mejoras que invitan a revisitar áreas con nuevas habilidades. Esa sensación de “ahora sí puedo llegar ahí” funciona de maravilla. Encontrar atajos, descubrir cofres ocultos o desbloquear nuevas rutas es de lo más satisfactorio.
Eso sí, el mapa no ayuda demasiado. Es poco detallado y, en un juego con escenarios tan laberínticos, puede generar más confusión que otra cosa. A esto se suma una cámara que a veces oculta caminos o puertas, obligándonos a revisar cada esquina con lupa.
La narrativa del juego gira en torno a Damon, un demonio carismático que acaba cuidando a un bebé con más importancia de la que parece. La historia mezcla humor, misterio y momentos surrealistas, con constantes guiños y rupturas de la cuarta pared que le dan cierta frescura.
El problema es el ritmo. Cuesta conectar al principio y tarda demasiado en despegar. Aun así, el propio Damon sostiene el conjunto: es un protagonista divertido, cercano dentro de lo absurdo y rodeado de personajes igual de excéntricos.
El lore, que se descubre a través de NPCs y textos, está bien construido, pero puede resultar algo disperso. No es una historia que atrape desde el inicio, aunque termina ganando interés con el tiempo.
Visualmente, estamos ante un juego modesto pero con estilo.
Conclusiones
Hemos disfrutado DAMON and BABY, pero también hemos sufrido sus decisiones más cuestionables. Es un juego con ideas muy buenas, una base sólida y momentos realmente divertidos, pero lastrado por problemas de calidad de vida que podrían haberse evitado. No es para todo el mundo pero si conectas con su propuesta, hay una aventura interesante esperando bajo esa capa de caos.
Plataforma analizada: PlayStation 5
Lo mejor:
- Sistema de combate satisfactorio
- Exploración profunda y bien diseñada
- Una personalidad única
Lo peor:
- Inventario frustrante y mal equilibrado
- Sistema de guardado inconsistente
- Mapa y cámara poco claros