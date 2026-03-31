Last Man Sitting: un shooter caótico sobre una silla de oficina

Gustavo Maeso 31 MAR 2026 - 16:20h.

Raw Fury lanza su shooter roguelite más absurdo con sillas de oficina como protagonistas

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El editor sueco Raw Fury y el estudio DoubleMoose acaban de lanzar Last Man Sitting, un shooter roguelite que convierte la oficina en un campo de batalla delirante donde absolutamente todo quiere acabar con nosotros. Y sí, lo has leído bien: combatimos montados en una silla de oficina. Porque si algo nos ha enseñado este juego es que el mobiliario corporativo no solo sirve para reuniones interminables, sino también para sobrevivir a oleadas de electrodomésticos con muy malas intenciones.

Disponible desde hoy para PC por 9,99€ (con un 10% de descuento de lanzamiento), Last Man Sitting llega dispuesto a recordarnos que el caos también puede ser productivo… al menos en el mundo de los videojuegos.

Una oficina fuera de control

En Last Man Sitting nos ponemos en la piel de un trabajador que ha decidido que ya es suficiente. La oficina se ha rebelado y nosotros respondemos como mejor sabemos: disparando, golpeando y deslizándonos a toda velocidad sobre nuestra silla ergonómica. La propuesta mezcla acción en tercera persona con mecánicas roguelite, inspirándose claramente en el frenetismo de los juegos de principios de los 2000. El resultado es una experiencia rápida, exagerada y, sobre todo, muy consciente de su propio sentido del humor.

Aquí no hay tiempo para revisar correos: tenemos que sobrevivir a oleadas crecientes de enemigos, que van desde pequeños “grunts” hasta jefes finales que parecen salidos de una pesadilla de Recursos Humanos.

Uno de los grandes atractivos del juego es su sistema de progresión. A medida que sobrevivimos, ganamos experiencia y podemos elegir entre más de 200 Power-Ups, lo que nos permite crear combinaciones absurdamente poderosas. Cada partida se convierte en una especie de experimento: ¿apostamos por daño bruto? ¿velocidad? ¿habilidades más locas que una reunión un viernes a las 18:00?

Además, podemos personalizar nuestro equipo con mejoras de silla (sí, esto es importante), armas y habilidades. Porque aquí la ergonomía no es solo comodidad: es supervivencia.

PvP y caos compartido

Si sobrevivir en solitario ya es complicado, el juego también nos invita a compartir el desastre. Last Man Sitting incluye modo cooperativo multijugador con varios modos, incluído un modo PvP tipo “rey de la colina” para hasta cuatro jugadores, donde la competitividad se mezcla con el caos absoluto. Básicamente, una reunión de equipo… pero con explosiones.

El lanzamiento llega acompañado de contenido adicional para quienes quieran llevar la experiencia al siguiente nivel. Por un lado, el DLC de pago Sit in Style añade dos nuevos diseños que modifican tanto el aspecto visual como los efectos de sonido de sillas, armas y habilidades. Porque si vamos a sobrevivir al apocalipsis de la oficina, al menos hagámoslo con estilo.

También se puede adquirir la banda sonora original. Y para los indecisos (o los completistas), existe un First Day Deluxe Bundle que incluye el juego base, el DLC y la música. Todo listo para empezar la jornada… con buen pie (o buena rueda).

Más allá de su propuesta jugable, Last Man Sitting funciona como una carta de amor a los shooters desenfadados de los años 2000. Con este lanzamiento, Raw Fury y DoubleMoose nos invitan a replantearnos nuestra relación con el entorno laboral. Quizá esa impresora que no imprime… esté esperando su momento. Last Man Sitting ya está disponible en PC a través de Steam.