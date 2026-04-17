La Brawl Talk promete 3 brawlers con duración cerrada y horario exacto

Juan Pérez 17 ABR 2026 - 13:42h.

Damian debe ser el próximo brawler, pero no será la única novedad

Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Sirius y Najia

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La esperada Brawl Talk del sábado 18 de abril puede ser un punto de inflexión con la presentación de hasta tres brawlers, algo que pocas veces se ha visto en la historia de Brawl Stars. El calendario de Brawl Stars choca con las expectativas por tener un tres por uno sorprendente donde Damian debe ser la primera entrada, pero hay mucho más oculto en la actualización que está a punto de descubrirse.

El esfuerzo en presentar a Damian como el brawler 102 del juego dentro del trío de Draco tiene una coletilla con una ampliación más amplia en hasta dos personajes por descubrir de cara al medio y largo plazo. Con Juju como protagonista de algo que apunta a un compañero en su trío con múltiples pociones de por medio, por ahora todo se centra en adivinar quiénes serán los protagonistas y la más que clara ausencia de una colaboración con otra marca.

La primera teoría de la presencia de Juju es que va a tener uno o dos acompañantes finalmente, y a sabiendas de cómo se envuelve en el entorno de las pociones, no sería raro ver una criatura especialmente poderosa. Quizás el extraño ser cuya figura se esconde detrás de Dani Medeiros en la portada del vídeo de YouTube.

La duración exacta de la Brawl Talk es de poco más de once minutos (11.04m.), por lo que es un vistazo extremadamente bajo a sabiendas de que hay tanto contenido presente. La remodelación de la tienda, los nuevos buffies y la puesta en escena de hasta tres personajes no está relacionado con una duración tan baja, sobre todo porque la comparación con casi todos los eventos de los dos últimos años deja esta Brawl Talk con un recorrido muy breve.

Además el efecto de las colaboraciones parece totalmente alejado de estas próximas actualizaciones porque parece imposible imaginar un crossover con la atención que merece con tan poco margen.

La hora de la Brawl Talk de Damian

La Brawl Talk mantiene su horario habitual por lo que se puede ver desde las 17.00h. en España. Este es el planteamiento de la hora de estreno en todos los países de habla hispana.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua: 10.00h.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11:00h.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 12:00h.

Argentina, Brasil y Uruguay: 13:00h.

El vídeo extra de Brawl Stars para colocar el hype en todo lo alto demuestra algo más, y es que la escena general muestra el entorno de Juju, por lo que quizás todo pasa por su presencia. Quizás los dos nuevos aliados para su trío están relacionados con el Emporio de los Horrores que ella domina, porque si es capaz de controlar los muñecos que crea, quizás hay un par de ellos que ahora van a pisar la arena de Brawl Stars a sus anchas.

De ser así todo pasa por saber qué encaje tiene esto en el futuro de Brawl Stars en cuanto al timming, porque si esto mantiene los tiempos habituales de cada evento los tres nuevos tienen mucho que decir.