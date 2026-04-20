Brawl Stars: Los 30 cambios de balance para la actualización de Damian

Juan Pérez 20 ABR 2026 - 09:59h.

Najia sufre un nerf cantado y es la más debilitada

La hoja de ruta de Brawl Stars con la fecha de salida de Damian

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El proyecto de nuevo meta en Brawl Stars es una bendición para los críticos de Najia porque finalmente recibe el ansiado nerf para bajarle el poder en un balance donde también hay modificaciones para Grom y Gigi. El envoltorio de la próxima actualización que acompaña el lanzamiento de Damian es cuanto menos sorprendente por cambios imposibles de predecir

La hipercarga de Najia va a seguir rota, pero al menos la base del personaje ahora es menos influyente dentro de un salto en el meta donde no se comprende el cambio a Grom, que apenas es relevante en el top tier. El otro caso sorprendente es el de Gigi, porque el equipo de ajustes lleva meses detrás de ella para llegar a un punto de satisfacción total en su gameplay, pero es bastante complejo.

Una división general en los buffs

Lumi:

Su salud básica aumentó de 6200 a 7000

aumentó de 6200 a 7000 El proyectil aumenta su velocidad un 9%.

Lola:

La reducción de daño de su Súper disminuyó del 50% al 33% cuando su ego está cerca de ella.

disminuyó del 50% al 33% cuando su ego está cerca de ella. Fang:

Su salud básica aumentó de 9000 a 9600.

aumentó de 9000 a 9600. Surge:

La carga obtenida de la Súper aumenta de 70 a 75.

aumenta de 70 a 75. Maisie

El bonus de daño de su habilidad estelar sube del 20% al 25%

Stu

El daño con la estelar aumenta del 400 a 650

Gigi:

La bonificación de velocidad de movimiento de su ataque principal aumentó del 30% al 35%.

aumentó del 30% al 35%. La munición máxima de su ataque principal aumentó de 8 a 10.

aumentó de 8 a 10. Pearl:

El alcance de su ataque principal aumentó de 20 a 22.

aumentó de 20 a 22. Jae-Yong

El cooldown baja de 15 a 12 segundos.

Najia se come los mayores nerfs

Leon

Corrección de error: La bonificación de velocidad de movimiento de su habilidad estelar "Cura invisible" y su gadget "Piruleta potente" ya no se acumulan.

La bonificación de velocidad de movimiento de su y su ya no se acumulan. Su salud básica se redujo de 3600 a 3300.

se redujo de 3600 a 3300. Ziggy:

El retraso del proyectil de su ataque principal aumentó de 700 a 750.

aumentó de 700 a 750. Su velocidad de carga de la Súper se redujo de 85 a 80.

se redujo de 85 a 80. Gadget - Paso al frente: El tiempo de recarga aumentó de 13s a 17s.

El tiempo de recarga aumentó de 13s a 17s. Grom:

El daño de su ataque principal se redujo de 1140 a 1030.

se redujo de 1140 a 1030. Habilidad estelar - Factor X: El daño extra aumentó del 30% al 35%.

El daño extra aumentó del 30% al 35%. Mortis:

Habilidad estelar - Serpiente veloz: La reducción de daño disminuyó del 40% al 35%.

La reducción de daño disminuyó del 40% al 35%. Buzz:

El daño de su Súper se redujo de 1600 a 1400.

se redujo de 1600 a 1400. Habilidad estelar - Boya reforzada: La ralentización se redujo del 30% al 25%.

La ralentización se redujo del 30% al 25%. Clancy:

El alcance de su ataque principal se redujo de 25 a 23.

se redujo de 25 a 23. Bibi:

Habilidad estelar - Corredora: El daño extra de su bate se redujo del 20% al 15%.

El daño extra de su bate se redujo del 20% al 15%. Gadget - Vitaminas: La curación del siguiente ataque se redujo del 60% al 50%.

La curación del siguiente ataque se redujo del 60% al 50%. Najia:

El segundo proyectil de su ataque principal ya no apunta automáticamente a los brawlers enemigos escondidos en los arbustos.

ya no apunta automáticamente a los brawlers enemigos escondidos en los arbustos. La salud básica de las serpientes de su Súper y su habilidad estelar se redujo de 1600 a 1200.

y su se redujo de 1600 a 1200. Las serpientes de su Súper y su habilidad estelar ya no explotan al ser derrotadas; ahora solo explotan al golpear a brawlers enemigos.

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El único extra del cambio de balance pasa al modo Supervivencia, donde ahora la nube de veneno inflige mucho más daño adicional a los brawlers que permanezcan dentro de ella. El concepto es que cuanto más te adentres en el veneno, más daño recibes.