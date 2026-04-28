Brawl Stars la lía con la actualización, no soluciona la tienda ni a Colette

Juan Pérez 28 ABR 2026 - 15:57h.

Los desarrolladores necesitan más tiempo

Brawl Stars justifica el bug de la Ultra Caja y lo compensa con 5.000 blines gratuitos

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La actualización de este martes de Brawl Stars llega de manera atropellada al juego lejos de las condiciones ideales, no sólo por no cumplir las promesas previas sino por la prolongación de múltiples errores. Entre la tienda de Juju, el balance o el despropósito de dejar a Colette activada a pesar de los bugs deja en la lista de espera una carga importante para los desarrolladores de cara a los próximos días.

La expansión de contenido de la update de My Hero Academy apuntaba a ser una de las más poderosas del juego en meses, pero los problemas la dejan lejos de esa afirmación. En plena búsqueda para llegar a las mejores composiciones de cara a conseguir gratis la skin de Janet Uravity, Brawl Stars falla en múltiples espacios donde debería brillar tras hacer una actualización donde había que corregir errores.

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La tienda de Juju es un caos según el grueso de la comunidad de Brawl Stars, tanto por la ausencia de skins en muchos casos como por la ausencia de ofertas en muchos casos. Una semana después del lanzamiento y con un ajuste entre medias, los artículos no están disponibles como se prometía y muchos jugadores repletos de contenido apenas tienen ofertas con lo que eso supone para las interacciones.

En cuanto a la jugabilidad los problemas de server están presentes por lo que no es el momento ideal de afrontar desafíos como el de conseguir gratis la nueva skin de Janet. Además el nerf a Sirius no se ha implementado, Colette sigue en la misma situación que antes de ser deshabilitada y los cosméticos exclusivos no se han retirado de las cuentas de algunos jugadores.

El caso de Colette es el más flagrante porque el personaje fue bloqueado por sus múltiples bugs antes de la actualización durante varios días, pero ahora ha vuelto al meta manteniendo algunos de esos dilemas que la hacían absurdamente rota.

En estos casos las actualizaciones tan grandes con una val tan grande como el del crossover con My Hero Academy necesitan algo de tiempo hasta estabilizar el juego, una cuenta atrás muy habitual. Los bugs parecen tomar la delantera pero la realidad es que el sustento del juego en este caso está en las skins, por lo que hay que conectar con ellas para llegar, y eso depende en la mayoría de los casos de haber seguido el anime.

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Sí hay funcionalidades mejoradas como la interfaz para los amigos, pero esa profundidad con tantas ampliaciones permite tener en esa escala de oportunidad tantos errores entre los aciertos. Por eso toca esperar a la comunicación oficial por parte de Brawl Stars para saber cuáles van a ser los pasos a seguir, porque todo tiene solución dentro de un espacio de tiempo que debe tener las horas contadas.

En dos o tres días debe aparecer una solución instantánea a los problemas y mucho antes una mínima comunicación con los jugadores para exponer la situación de la actualización. Es algo habitual en Brawl Stars, por lo que el avance de los días será la base para entender lo que pasará en el juego.