El cambio de balance urgente de Brawl Stars con quíntuple nerf a Damian

Juan Pérez 27 ABR 2026 - 17:01h.

Llegan en la update del martes junto con las skins de My Hero Academia

Brawl Stars justifica el bug de la Ultra Caja y lo compensa con 5.000 blines gratuitos

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La situación del meta de Brawl Stars está repleto de bugs y de personajes incontrolables tal y como demuestran la inhabilitación actual de Colette y Damian. Aún así en el desarrollo del juego aparece una ventana gigantesca con el marco de un cambio de balance de urgencia para solucionar parte del juego, y el nuevo brawler sufre hasta cuatro cambios para reducir su poder a pesar de ser un recién incorporado.

El último balance de Brawl Stars con más de 30 cambios no es suficiente para estabilizar el juego por la dramática aparición de Damian, que ha roto el juego en todos los sentidos hasta generar un buen paquete de nerfs. El estado del tanque recién incorporado es tan bestia que la reducción de poder era obligatoria desde varios aspectos, desde el daño al muro al salto pasando por la carga de su súper.

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En ese círculo de conversiones el caso más extraño es el de Chester, que se come un nerf inesperado debido a que su último buff le ha hecho especialmente poderoso, sobre todo en un meta dominado por tanques como Bull y Damian. También hay una corrección de errores para solventar el bug del daño y del escudo de Colette, así como el crasheo de servidores o algunos de los problemas como los objetos duplicados o los exclusivos eliminados.

Bull

• Velocidad de carga: Reducida de 150 a 120.

• Reducción de HP (Habilidad Estelar): Reducida del 40% al 30%.

• Curación (Gadget 'Vigorizador'): Reducida del 50% al 25%.

Sirius

• HP base: Reducido de 3,700 a 3,400.

• HP del Clon: Reducido del 70% al 60%.

Chester

• Velocidad de carga de Súper: Reducida de 100 a 90.

Crow

• Reducción de daño (Debilitación): Reducida del 40% al 30%.

• Efecto de curación: Reducido del 60% al 50%.

Najia

• Duración de habilidad: Reducida de 4 seg a 2 seg.

• Velocidad de carga: Reducida de 100 a 80.

• Velocidad de carga (hipercarga): Reducida de 40 a 35.

Damián

• Carga de Súper por explosión: Reducida en un 50%.

• Velocidad de carga general: Reducida de 80 a 75.

• Salto: Reducido de 26 a 18.

• Daño a muros: Reducido de 700 a 600.

• Daño general: Reducido de 700 a 500.

En el resto de la actualización falta saber si las físicas con el balón de Brawl Ball seguirán igual, otro de los condicionantes que los jugadores piden para tener una experiencia ideal. En el mismo pack entran además las peticiones para cubrir los dilemas de los últimos días independientemente de la entrega de los 5.000 jugadores tras el problema de la Ultra Caja.

La update incorpora además las skins de My Hero Academy adelantadas en la última Brawl Talk, un espacio especial donde la nueva versión de Janet puede llegar a las cuentas de millones de jugadores de manera gratuita. La gran pregunta es cómo se van a encajar en su totalidad en la tienda, si en packs, por separado o por gemas, una duda que tiene solución en sólo unas horas.