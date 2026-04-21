El pack de Damian en Brawl Stars: habilidades, desbloqueo y fecha

Juan Pérez 21 ABR 2026 - 09:13h.

El tanque llega con un pack perfecto para un daño global

Brawl Stars: Los 30 cambios de balance para la actualización de Damian

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El globo sonda para descubrir a Damian llega el próximo viernes 24 de abril como parte del acceso anticipado del personaje corrobora la actualización que llega dos días antes como algo realmente relevante. El brawler mítico llega para cerrar el trío de Draco con la ambivalencia de ser un luchador a melee con la capacidad de bloquear el camino, paralizar e incluso arrasar el mapa con su campo de fuego.

Un nuevo tanque entra en el juego esta semana con el famoso acceso anticipado con todo lo que eso conlleva, una preparación para conseguir 14 cajas hasta llegar a él de la manera más rápida antes de su salida global. En ese entorno lo más destacado del personaje es su tamaño, más grande incluso que El Primo, lo que deja entrever no sólo su estilo sino su presentación inicial.

La descripción oficial de Damian explica que al cantante le encanta hacer ruido. Lidera una banda junto con su hermano, Draco, pero la música lo infunde de una ira incontenible que hace que destruya todo lo que se encuentre. Sus conciertos suelen terminar una vez que ha destrozado los instrumentos, el escenario... y a los brawlers.

Cómo dar con el acceso anticipado de Damian

Con llegar a las 14 cajas de Damian se consigue al personaje dentro de un pack bastante más grande, porque en sus cajas del acceso anticipado pueden aparecer hasta 10 skins: Barley Caballero, , Jessie caballera, El primo Dragón rosa, Lumi Perséfone, Nani Paladina, Berry Pegaso, Mandy Maliciosa, Kit pícaro, Tick cerbero y Draco caballero espectral.

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El kit de habilidades de Damian

El tanque llega a Brawl Stars con 11.200 puntos de vida y un punto velocidad de movimiento rápido, lo que le deja muy bien frente a otros personajes de su mismo rol. El ataque básico (Trío invencible) consiste en puñetazos de corto alcance. Tras dos golpes seguidos, el tercero es una patada explosiva que empuja a los enemigos, les prende fuego, y tras un breve tiempo, explota contagiando de fuego a enemigos cercanos. El daño del básico es de 1.000 y el de la explosión es de 1600.

Su súper (Arena Improvisada), es un salto de Damian para crear un escenario circular que dura 5 segundos. Los enemigos que toquen los bordes son empujados hacia el centro y reciben 100 puntos de daño constantes. Tiene un largo alcance y además le permite saltar muros.

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Gadgets

Reverberación : lanza un micrófono al suelo, el primer aliado o el propio Damián si lo toca, recupera 3.200 puntos de salud.

: lanza un micrófono al suelo, el primer aliado o el propio Damián si lo toca, recupera 3.200 puntos de salud. Barrera Antisonido: crea un muro temporal de amplificadores indestructibles, aunque pueden desaparecer con el tiempo y romperse en según qué condiciones.

Habilidades Estelares

Conmoción en las gradas : si el básico empuja a un enemigo contra la pared, lo aturde durante 0,5 segundos .

: si el básico empuja a un enemigo contra la pared, . Puñetazo antirreglamentario: al activar la súper, el siguiente ataque básico se carga automáticamente al 100% con el efecto de la explosión

Hipercarga

Salto candente: al usar la súper con la hipercarga activa, el suelo donde aterriza Damian queda envuelto en llamas que infligen 800 puntos de daño por segundo a los enemigos en el área.

De lo más llamativo de su gameplay es que la pelota de Brawl Ball puede atravesar sus muros de altavoces. A partir de ahí el combo es bastante obvio, los tres ataques no se pueden lanzar sin pensar. Hay que golpear dos veces antes de acercarse al enemigo para así cargar la patada explosiva y empujar al fuego al enemigo, aturdiéndolo a ser posible. Y si la supercarga está activa y hay un grupo de enemigos juntos, la mezcla es explosiva.