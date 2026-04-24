Brawl Stars justifica el bug de la Ultra Caja y lo compensa con 5.000 blines gratuitos

Juan Pérez 24 ABR 2026 - 16:03h.

El día de la aparición de Damian

La pista para adivinar la colaboración entre Brawl Stars y Sonic

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El dilema de las recompensas es uno de los dramas habituales en las actualizaciones de Brawl Stars, más aún cuando la comunidad las abre con distinto resultado según las partes. En este caso la mañana del viernes de la bienvenida a Damian convierte el caos en regalo porque el bug de la Ultra Caja que garantiza una skin épica no la ha entregado a todos los jugadores por lo que los desarrolladores dan marcha atrás con un regalo a millones de usuarios el próximo martes.

El 28 de abril es el día elegido por Brawl Stars para darle a los suyos una compensación de 5.000 blines, esa es la respuesta para calmar a los suyos después de un drop inesperado que no ha tenido las recompensas deseadas. El dilema de los últimos días tras la incorporación del cambio de balance con 30 modificaciones es una estacada con múltiples errores que impiden conseguir iconos de jugador, pines, sprays o los cosméticos exclusivos de lo creadores son sólo parte del proceso.

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La promesa de Brawl Stars es la de eliminar todos los iconos y cosméticos exclusivos conseguidos de forma irregular para equilibrar la balanza, además de entregar los blines mencionados según el caso. Los usuarios que han comprado un objeto bugeado tendrán el reintegro en forma de blines, mientras que si apareció en una caja, hay un extra de 600 blines de compensación. Además de todo eso los 5.000 blines van a llover a todas las cuentas.

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El otro punto relevante del viernes 24 de abril tras la finalización del evento comunitario de 'Keep Brawl Alive' es la lanzadera de Damian con la bienvenida al hermano de Draco al juego mediante su acceso anticipado. La mejor opción es llegar a las 14 cajas o directamente viajar a la Supercell Store para comprar las mejores ofertas, porque el precio es mucho más bajo allí que en la tienda in-game.

Mientras tanto la arena expone el poder de Damian como uno de los brawlers más poderosos del juego, una obviedad que ahora se demuestra con el tanque en el combate en cada uno de los modos de juego. La ventana del nerf está muy clara de cara a los próximos días, sobre todo porque es imposible jugar contra él si ejecuta bien el combo del súper cargado con todo lo que significa. Colette es a día de hoy el único gran counter al personaje incluso dentro del marco de su bug, pero de momento toca disfrutarlo y esperar.

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El caso del error con Colette es extraño porque a la espera de una resolución, el personaje se puede volver casi inmortal si se ejecuta su súper de una manera muy concreta. Si el personaje ejecuta su súper con un teletransporte o con una habilidad que permita algo similar como la de Sprout, su escudo aumenta al 75% por lo que puede ser muy frustrante si te la encuentres frente a frente en ladder. Por eso es recomendable evitar jugar determinados mapas...o jugar con ese combo hasta que se elimine el error el próximo martes. Una doble vía para tomar el entretenimiento y ajusticiarlo en primer plano.