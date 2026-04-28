Brawl Stars: las 3 mejores composiciones para conseguir gratis a Janet Uravity

Juan Pérez 28 ABR 2026 - 10:58h.

Damian y Bull, cruciales a pesar de los nerfs

Brawl Stars regala 20 gemas y solo hay una forma de conseguirlas

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El descubrimiento del nuevo meta tras el cambio de balance de urgencia con nerfs a Damian y Bull está disponible en Brawl Stars desde este 28 de abril con lo que eso significa para el nuevo desafío. La búsqueda de una skin épica de manera gratuita como la de Janet Uravity permite múltiples estrategias para llegar a las nueve victorias en los próximos diez días de reto entre tres modos de juego.

La compensación de los 5.000 blines y la reestructuración de la tienda llegan con el ajuste de la actualización en pleno descubrimiento de uno de los desafíos más importantes del 2026 en Brawl Stars. Incorporar una skin totalmente gratis a la jugabilidad dentro de la colaboración con My Hero Academy es parte de lo que significa en sí la experiencia de juego free-to-play.

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Desde este martes 28 de abril al jueves 7 de mayo, la misión pasa por superar los tres mapas con tres victorias en cada uno antes de perder las cuatro vidas. Siempre hay opción a comprar más vidas con gemas, pero hay las suficientes guías como para establecer una buena composición con equipos cerrados con muchas opciones de ganar si no eres manco ni te chocas contra un top tier mundial.

Una de las mejores opciones para afrontar el desafío es esperar un par de días para comprobar verdaderamente cómo ha cambiado el meta tras los cambios de última hora. Si de verdad Damian, Najia o Bull han dado un paso atrás, las partidas lo van a revelar por lo que quizás es una buena opción dar un paso atrás a sabiendas de que el primer día juegan muchos profesionales y quizás el reto es algo más complicado.

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Además la mejor recomendación es alejarse de los randoms para jugar así las nueve partidas con amigos en un grupo establecido, con la estrategia cerrada y un buen combo entre los tres brawlers elegidos.

Noqueo (A la intemperie)

La composición de Brock, Najia y Leon es una de las más poderosas del meta, pero si algunos jugadores no tienen a la recién llegada de Egipto, puede utilizar a RT como alternativa. Spike también es una buena opción por el rango y el daño a distancia en un mapa que necesita de un plus ofensivo.

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Brock, Najia y Leon

Brock, RT, Leon

Eve, Nani, Pierce

Balón Brawl (Efecto Envolvente)

El combo de Otis y Griff es perfecto en el meta actual, sobre todo porque el valor de Otis ha subido considerablemente por ser uno de los mejores counters de Damian. Precisamente el último brawler en llegar es uno de los más poderosos del meta a pesar del nerf, por lo que es una obligación siempre que pueda evitar todo lo posible al pulpo y a Colette, ya recuperada tras el bug.

Otis, Griff, Damian

Chester, Sirius, Edgar

Chester, Rico, Clancy

Atrapagemas (fuerte de gemas)

En el caso de atrapagemas la concepción del mapa lo hacen perfectos para personajes como Bo y Crow, todos fundamentales según la escalada y la apuesta. El apoyo de Damian o Bull también es necesario por el peso de los tanques en el meta actual, mientras que Ruffs puede ser uno de los mejores apoyos.