Brawl Stars regala 20 gemas y solo hay una forma de conseguirlas

Juan Pérez 16 ABR 2026 - 12:36h.

Es hora de sacar a pasear las cuentas secundarias

Todos los tríos de Brawl Stars con la inclusión de Sirius y Najia

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La entrega gratuita de gemas en Brawl Stars ante la aparición de Damian no es algo a tomar a la ligera por la limitación general para hacer un regalo de tal tamaño a la comunidad, por eso el reto es el más importante del evento comunitario. El nuevo reto de 'Keep Brawl Alive' aumenta sus límites en el tercer día para activar a los seguidores hasta forzar el límite de las 30 millones de victorias para llegar a las 20 gemas.

El reinicio del contador de la última propuesta de Brawl Stars tiene una buena noticia en la comunidad y la misión más compleja hasta la fecha. El bloqueo generalizado del juego supone la entrega de todas las recompensas del segundo día, pero eso eleva los límites de este Día 3 para forzar las 30 millones de victorias que ni mucho menos se han conseguido en las dos jornadas anteriores.

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El caso es que el premio en esta ocasión es un pack de 20 gemas para todos los jugadores, una promesa que empuja a llamar a amigos, conocidos y grupos de los clanes para agolparse en el juego. Y si es el caso las cuentas secundarias se deben activar más aún en las próximas 24 horas para cumplir los planes a la hora de contribuir con el conjunto.

El extra de recompensas del tercer día pasa por algo bastante sencillo, ir al nuevo vídeo musical de Brawl Stars donde se presenta la nueva canción liderada por Damian, el brawler 102 que ya está en primer plano. Aunque su kit de habilidades va a estar en las sombras hasta la Brawl Talk del sábado, su presencia en el trío de Draco (su hermano) y Lumi dejan un halo de expectativas para darle aún más peso a su lore. En este caso la prueba pasa por alcanzar el millón de likes en la canción de YouTube y ya lleva más de 600.000 likes a pesar de que se estrena a las 16.00h. (hora española).

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En cuanto a las gemas hay cuatro tiers elegidos con recompensas totalmente opuestas, porque el reto global puede permitir ganar las 20 gemas mencionadas...o una sola. Estas son los niveles:

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Al llegar a los 20 millones de victorias la comunidad gana 1 gema.

Con 23 millones el premio son 5 gemas.

A los 27 millones se entregan 10 gemas.

Si se consigue el límite de los 30 millones de victorias, el premio será de 20 gemas.

El tema musical también es importante para dar con el ganador de las 100.000 gemas del tercer día, porque en este caso el suertudo va a salir de aquellos que dejen un comentario en la canción de Damian. Una razón más para viralizar al pelirrojo y entrar en un sorteo casi imposible pero necesario.

Entre las novedades descubiertas para la próxima temporada se ha confirmado que Crow, Grom y Mina serán los tres brawlers maxeados a los ojos de cualquier jugador. Por otro lado Zona Restringida será el modo destacado en la nueva actualización dominada por Damian.