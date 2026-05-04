Brawl Stars: la fecha de lanzamiento de Starr Nova para mayo

Juan Pérez 04 MAY 2026 - 14:59h.

La salida del brawler llega después de su evento temático

Brawl Stars la lía con la actualización, no soluciona la tienda ni a Colette

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El esquema de la última Brawl Talk expone la hoja de ruta del juego de Supercell para el mes de mayo con la aparición de Starr Nova, la nueva integrante de la temporada Patrulla Starr. La Magical Girl acompaña con su estética anime el crossover con My Hero Academy para presentar su kit de habilidades en apenas 15 días con una diferencia clara con respecto al evento de esta misma semana.

La potencia de Damian en el meta de Brawl Stars deja paso ahora a Starr Nova como la proyección de un enlace indirecto a Sailor Moon o Sakura dentro de esa inspiración lunar de los personajes. La recreación de un concepto con trajes con lazos, el neon y una tonalidad muy clara casa con un estilo diferencial que forma parte de un gran roster de múltiples videojuegos y ahora pasa por crear un trío con personalidad propia en el juego.

La diferencia es que Starr Nova llega al juego el próximo viernes 22 de mayo con su acceso anticipado con todo lo que supone eso para el ahorro para millones de usuarios en Brawl Stars. Para desbloquear al personaje hacen falta hasta 14 cajas, el pity habitual antes de llegar a la nueva luchadora si la diosa Fortuna no ayuda antes con la aparición milagrosa en una de esas catorce aperturas.

Mientras tanto el estatus de Damian es especial porque llega disponible mañana 5 de mayo al juego y no el jueves al inicio de la temporada, que es el momento en el que finaliza su acceso anticipado. Este movimiento es muy diferente al habitual, por loq ue toca estar pendiente para saber si la ejecución será similar con la salida de Starr Nova con su fecha definitiva tras el early access.

Muy diferente es el concepto del Starr Patrol, el evento que separa entorno con Starr Nova y sirve como un gran valedor para generar hype de cara al lanzamiento del nuevo brawler dos semanas después. De hecho este Patrulla Starr arranca el jueves 7 de mayo para acelerar la llegada de los Nova Drops. Estos son aperturas para acumular diferentes Starr Girl con transformaciones que se pueden subir de nivel, y de esa forma se le hará daño a Finx. Al derrotarlo los jugadores van a conseguir la skin de Finx.

Brawl Stars se recupera del nuevo meta después de un cambio de balance con 30 cambios, un nerf extraordinario de urgencia a varios brawlers y el frenazo a personajes en varios momentos con un goteo continuo de bugs. La estabilidad después de una actualización tan importante es cuestión de días, de ahí que el nerviosismo inicial de paso al alcance de hitos por parte de los desarrolladores para calmar las ansias.

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De hecho el éxito de la actualización es tan importante que el propio Fran Keienburg, General Manager de Brawl Stars, ha confirmado que algunas de las skins de la última actualización están entre las más vendidas de la historia. Concretamente habla de la nueva versión del Primo a lo All Might, algo sorprendente por lo que significa conseguir tal logro en sólo unas horas frente a versiones que llevan años en el juego con eventos multitudinarios.