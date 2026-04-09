Juan Pérez 09 ABR 2026 - 08:33h.

El español lo vuelve a llamar "niñato" y deja dos anécdotas curiosas

El zambombazo de Ibai a Rakai con los palos de espuma en la mansión de Kai Cenat

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Los coletazos del concurso de creadores de contenido de MrBeast siguen después de varios días con un cruce de declaraciones abierto por la comunidad con el seguimiento posterior de Rakai y Rubius. El español responde a las críticas del norteamericano repitiéndole que es un niñato sin entrar en una guerra dialétcia, pero dentro de la defensa de su postura vuelve a cargar indirectamente contra él por todo lo que hizo frente a millones de personas.

La primera reacción pública de Rubius al programa completo del top 4 con la gran final de MrBeast deja varias pinceladas que muestran la verdadera cara de Rakai. Su idea inicial es no darle bola, pero al hablar de todo lo que pasó coloca más de una anécdota que lo deja fuera de lugar. De hecho se le nota algo incómodo con el hecho de tener que sacar de nuevo a bailar al creador de contenido: "Hablemos del temita chicos... aunque tampoco a ver, tampoco tiene sentido. Yo no voy a ponerme a pelear con un niño de 17 años... ya eso ya creo que ya he superado esa etapa de mi vida."

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El golpe de realidad es refrendar lo que ya ha dicho de él, porque Rubius aclara que Rakai es "el niño es lo que todo el mundo piensa, un niñato de 17 años. No es excusa. Sí es verdad que le ha llegado un montón de peña con insultos racistas y eso no lo apoyo, pero el tío se puso a decir que la comunidad del Rubius es racista. Esa no es mi comunidad, pero tú hiciste uno de los directos más grandes de la comunidad con muchos hispanohablantes, y al hacer eso te han empezado a tirar mierda".

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Rubius no defiende a nadie pero tiene claro que en un momento de tanta tensión, hay comentarios de todo tipo que se lanzan al instante: "Habrá peña que se calentó al momento, pero la mayoría de gente es buena. Vale que haya personas que están chaladas que le estén amenazando de muerte a Rakai o soltándole racistadas y tal, que obviamente eso no está bien, pero el chaval tiene que darse cuenta de que sus acciones tienen consecuencias y que recoges lo que siembras, ¿sabes? Es tan fácil como eso", aclama.

Una de las anécdotas menos conocidas coloca a Rakai en un espacio extraño no sólo con respecto a Rubius, sino con todos los seguidores hispanohablantes. "Rakai era una persona que pensaba que yo era de México, soltó un comentario un poco racista. Me dijo algo así que de que volviera a México. Chicos, por fin soy mexicano. Qué te puedes esperar de un chaval que no sabe ni que Europa existe", afirma.

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Con respecto al momento en el que Rakai le hace el gesto del 'Loser' a Rubius, el español dejó la frase más ejecutora posible: "le ha tirado el emote a un chaval que tiene skin propia en Fortnite, terrible. Menos mal que dije lo de la patada en la cabeza en español porque nadie lo entendió, es el pensamiento de todos", dice. Y a partir de ahí todo es historia, una amalgama de contenido cruzado que por ahora puede acabar aquí si nadie eleva de nuevo la voz. Esta es la reacción completa del español.