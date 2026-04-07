La 'amenaza' de Rakai con un regreso dirigido a los españoles

Juan Pérez 07 ABR 2026 - 09:04h.

El mensaje en castellano deja entrever una contestación masiva

El zambombazo de Ibai a Rakai con los palos de espuma en la mansión de Kai Cenat

Compartir







La vuelta de Rakai a los directos es uno de los puntos más esperados del streamer después del escándalo en la gran final a cuatro de MrBeast donde ridiculizó a Rubius de todas las formas imaginables. Sus palabras, su baile, su eliminación en la que intentó sacar a otros rivales o incluso utilizar a ElAbraham como escudo humano, todo lo ha envuelto en una tendencia repleta de críticas por la comunidad hispanohablante. Y ahora él vuelve a la carga con un guiño directo a todos los comentarios que sufre en redes sociales.

Rakai es uno de esos personajes imposibles de recrear por ser de esas personas que no se callan nada, por eso el anuncio de su vuelta al streaming es significativo después de todo lo que ha pasado. Su comportamiento y las represalias de una comunidad que en algunos casos ha sobrepasado todos los límites con insultos racistas, han ejecutado una respuesta directa del creador de contenido: un directo con dedicación incluida a los hispanos.

PUEDE INTERESARTE El zambombazo de Ibai a Rakai con los palos de espuma en la mansión de Kai Cenat

A pesar de tener un streaming constante, Rakai no dejaba un tuit desde el pasado 15 de marzo y es que este va a ser especial por muchos motivos. Porque se va a encender como nunca, porque sabe que va a tener un pico muy alto de espectadores concurrentes, y porque tiene un mensaje único a partir de la madrugada del martes 8 al miércoles 9 a las 01.30h. de la mañana (en España).

PUEDE INTERESARTE Los precios de La Velada del año 6 se disparan en la reventa

Con directos casi a diario en Twitch y múltiples vídeos de la semana pasada también en YouTube, la cadencia de emisión de Rakai proyectaba una vuelta próxima después de viajar para hacer el vídeo de la final de MrBeast. Y como han hecho muchos a su regreso, ahora toca afrontar no sólo los hechos sino las consecuencias de su comportamiento con todo lo que supone tener a un fandom tan amplio sobre sí.

Seguramente Rakai va a gritar, va a criticar y va a disfrutar del momento porque a pesar de que algunos usuarios han llegado al extremo, su personalidad le suele llevar a ese lugar. De ahí que el simple el castellano para atraer más números parezca una amenaza envuelta en la promoción para llegar a la máxima audiencia posible porque sabe que muchos seguidores hispanohablantes de Rubius, Quackity, Ibai Llanos, Grefg o ElAbraham van a estar pendientes de sus palabras tras el escándalo.

PUEDE INTERESARTE La primera lesión de La Velada del año 6 y las dudas con YouTube

Desde su fulgurante ascenso junto a Kai Cenat, este es seguramente el momento en el que su nombre ha sonado con más fuerza en redes sociales por lo que va a tener cifras históricas en su directo. Es un punto de inflexión en su carrera si lo sabe aprovechar, porque todos los hispanohablantes le están criticando y la mayoría de los norteamericanos, el potencial público fiel, lo está defendiendo.

El comentario más repetido por los norteamericanos es que es un chaval, apenas un niño, y está recibiendo demasiado hate para su edad. Es complicado de gestionar dentro de una red de éxito tan grande como la que tiene en el escaparate de MrBeast, y entre personalidad real y la ficticia para generar contenido, la realidad es que su comportamiento es muy discutible. A ver ahora con qué sorprende tanto a sus seguidores como a los haters que indudablemente le van a ver esta noche.