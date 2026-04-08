Rakai habla por primera vez y echa fuego contra Rubius, sus fans y la streamer Mari

Juan Pérez 08 ABR 2026 - 10:17h.

La comunidad hispana recibe muchos palos, pero la streamer norteamericana se lleva la peor parte

El zambombazo de Ibai a Rakai con los palos de espuma en la mansión de Kai Cenat

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La primera reacción pública de Rakai tras el escándalo contra Rubius y ElAbraham en el concurso de MrBeast es una crítica voraz repleta de insultos que no debe sorprender a nadie. En un directo repleto de impulsos donde repasa todo lo que sucedió en la competición hasta las amenazas de muerte que ha recibido tanto él como su familia en los últimos días, el streamer habla de todo con un tono visceral que le define por completo.

La nula capacidad de Rakai frente a la cámara junto a sus formas agresivas y la facilidad para hablar mal de los demás refleja todo lo que no debe ser la creación de contenido. El cruce de declaraciones de streamers sobre el significado del entretenimiento para defender o atacar al gran villano del show pasan ahora a un protagonista que no sabe diferenciar una conducta educada con reírse de los demás o ser competitivo.

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El escudo de Rakai en todo momento es la competición, no le importan las personas. Y no hay defensa alguna para todos los que le dejan comentarios que superan todas las barreras educativas, pero su respuesta no es la mejor. Primero le manda un mensaje a Rubius para que hable con su comunidad, pero su reflexión es que él es mejor por abrazar el hate: "esto es en realidad bueno, significa que realmente los he picado tanto que me odian", aclara. Y eso es sólo el inicio.

Rakai habla con tal descaro y de forma tan lejana a la educación, que es difícil discernir si hay un personaje con capas o es verdaderamente así. Habla alto y claro afirmando que no ha ido al evento de MrBeast a hacer amigos: "Estoy ahí para ganar un millón de dólares para mi comunidad, no voy para hacer un Tik Tok juntos", y justo ahí arranca una escalonada lista de insultos donde no deja títere con cabeza.

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Empieza por la lluvia de amenazas que ha recibido en todas sus redes sociales: "hay chavales que me escriben directamente a mi teléfono y me dicen que quieren que muera, que me disparen y que me explote el intestino", esa sencilla afirmación es un todo imposible de frenar, pero hay más. Rakai afirma que algunos le han dicho que ni se le ocurra salir del país y que incluso "han conseguido el número de mi madre diciéndole que saben dónde vive...es algo increíble", confirma.

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También habla del momento en el que le hace el famoso baile del 'Loser' de Fortnite al Rubius con la eliminación del español. "Cuando le hize el emote a Rubius fue gracioso de pelotas, lo conseguí eliminar en la gran final. Él no paraba de decirme que yo no tuve piedad de Abraham y adivina qué, también te he eliminado. ¿Qué te parece eso?", dice.

Al hablar de ElAbraham usa un desprecio total diciendo que tiene 40 años, utiliza otra voz y se pone en la piel de los seguidores que le han criticado. Dice que le achacan que no ha tenido piedad con él, pero él empieza a gritar: "que jodan a ElAbraham, es un millón de dólares y que no se me malinterprete, que le jodan, es un concurso.

En la misma línea deja bastantes mensajes positivos que recalcan su personalidad para motivarse ante los problemas en vez de cavar un pozo, y eso habla de su capacidad para crecer ante la adversidad, aunque las formas no son adecuadas. "Quiero ser una persona mejor. Es la primera vez que recibe tal cantidad de hate y no he hecho nada malo excepto intentar ganar un juego. No he hecho nada malo, siento ser competitivo, sólo he tratado de ganar", confiesa.

El Rakai más agresivo critica a Mari

Escuchar a Rakai hablar sobre Mari es escalofriante y define a la perfección lo absurdo de tenerlo como referencia en la creación de contenido. "Sólo traté de ganar, lo siento. Y ahora siento lo que voy a decir por todos los que estáis ahí", y con ese precedente empieza a insultar a Mari de la manera más burda que se puede imaginar. Todos los arquetipos de críticas a una mujer los suelta de una vez porque ella dijo en el vídeo de MrBeast que Rakai tenía una mala energía. Simplemente eso, no es capaz de contener lo que tiene dentro y explota de la manera más absurda.

El acoso en redes sociales forma parte de la vida de todos los creadores de contenido, pero en una situación como esta el hate se multiplica por un dudoso comportamiento. Además Rubius aúna a un fandom con la suma de las comunidades de España y Latinoamérica, lo que sumado al caso de ElAbraham amplía las críticas, lo que no quita que en cada escalón de la sociedad hay un espectro negativo que se salta la educación como lo hace Rakai, cada uno a su manera.

El Rakai más emocional con el audio de su madre

Uno de los momentos más sonados es el regreso a la calma del streamer al reproducir un audio de su madre donde le devuelve a su zona de confort desde un audio del móvil. El mensaje habla del orgullo de ver cómo su hijo ha llegado tan lejos para ayudar a los seguidores, y de que debe mantener los pies en el suelo después de haber pasado por momentos muy complicados en el pasado.

Rakai se emociona, se calla durante unos segundos y después aclara que todo lo que hace en el mundo del espectáculo tiene como fin cuidarla: "es mi reina, por ella lo hago todo". Un cierre antes de empezar a darle los 50.000 dólares a su comunidad que le colocan en una posición para ser un referente dentro del hate con un estilo muy marcado.