¡Comenzamos!

David Torres 13 SEP 2026 - 12:01h.

63 jugadores disputarán la finalísima

Alicante rompe el techo del CNP Winamax 2026 y apunta al récord absoluto en Madrid

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AlicanteEl CNP Winamax Alicante 2026 afronta este domingo su gran desenlace después de una jornada histórica en el Casino Mediterráneo. Los 829 registros, la cifra más alta de toda la temporada, dejaron una semifinal dividida en dos vuelos por las obras del recinto y dos burbujas que elevaron la tensión al máximo. Ahora, los 63 supervivientes se juegan desde las 13:00 horas el título y los 62.000 euros reservados para el campeón en una finalísima que promete emociones fuertes. Todo después de que Alicante superara todas las previsiones y se convirtiera en la etapa más multitudinaria del CNP Winamax 2026 y de una jornada que vivió dos vuelos y dos burbujas por las limitaciones de espacio del Casino Mediterráneo.

Al frente de todos estará José González Serna, que llega al Día 3 con un espectacular stack de 1.405.000 fichas y dispuesto a convertir su liderato en el triunfo definitivo. Le siguen muy de cerca Marco López-Coronado, con 1,4 millones, y Áxel López, jugador local de Torrellano que acabó como líder del Día 2B y alcanza la jornada final con 1.372.000 fichas.

La emoción está servida. 63 jugadores, un campeón y 62.000 euros esperan en el Casino Mediterráneo. Desde las 13:00 horas, sigue aquí en directo el Día 3 del CNP Winamax Alicante 2026.

Sigue en directo la final del CNP Winamax de Alicante