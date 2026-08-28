La barrera del timing de Fernando Mendoza, un pick 1 del draft con cara de suplente

Juan Pérez 28 AGO 2026 - 18:11h.

Kirk Cousins apunta a ser la opción lógica para arrancar la temporada en los Raiders

El rango de edad entre los quarterbacks de la NFL, 20 años de diferencia

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El muro del hype tiene un gran foco apuntando a Fernando Mendoza en la NFL en su primera temporada para comprobar cuándo va a ser capaz de dar el paso para hacerse mayor después de llegar como el número uno del draft. El flamante quarterback de Las Vegas Raiders está dejando muchas sombras en la pretemporada a pesar de tener la responsabilidad del futuro de la franquicia, y todos los caminos apuntan a una suplencia repleta de narrativa.

El tercer partido de pretemporada de Fernando Mendoza deja suficientes evidencias para entender que el quarterback no está preparado para la élite como tampoco lo están los Raiders para competir a día de hoy. El tiempo de cocción en una posición tan trascendental como la suya es una incógnita, aunque si le preguntas a los expertos, la tercera temporada suele ser la definitiva para saber si va a ser o no una superestrella. Y aunque hay casos y casos, lo que desprende desde el césped es que la paciencia lo va a mandar al banquillo jugador con ascendencia cubana.

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En una NFL donde Patrick Mahomes pasó su primer año casi al completo en el banquillo para explotar en su segunda temporada, el análisis previo de Fernando Mendoza es imprevisible. La figura más reconocible a día de hoy del fútbol americano no arrancó como titular, y aunque las comparaciones son odiosas, ese plan está marcado desde hace meses en cada equipo. Los novatos rara vez están preparados para arrancar en un puesto tan difícil como el de quarterback, por eso la franquicia de los Raiders apostó por Cousins para acompañarlo en el camino...y para ser titular.

Kirk Cousins será un mentor como también lo puede ser Tom Brady desde la directiva de los Raiders, pero sobre todo es un quarterback preparado para llevar al equipo a la victoria. Por eso va a arrancar la temporada como titular mientras Mendoza se hace al sistema y a la competición. Los dos sacks recibidos ante los 49ers en el último amistoso así como su intervención dejan mucho que desear, porque los errores pesan en exceso en el puesto a pesar de algún brillo puntual.

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No hay que buscar comparación con nadie. Mahomes tiene su camino, Drake Maye casi gana la Super Bowl y ha estado a un paso de ser el MVP en su segundo año, pero las condiciones son diferentes en cada casa. Aunque la franquicia de los Raiders podría ir con Mendoza para pulirlo desde el primer minuto, desde dentro quieren empezar a hacer grupo, a ganar partidos, a darle galones tanto a Crosby como a Jeanty, en definitiva, a encontrar estrellas para adaptar posteriormente al quarterback.

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Por eso el potencial de Fernando Mendoza puede esperar, porque difícilmente sea titular en los albores de esta temporada por el camino de piedras que tienen los novatos. Más si las cámaras enfocan con especial inquietud a todo un número 1 del draft.