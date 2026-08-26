La razón por la que estas tres nuevas equipaciones Rivalries lo son todo en la NFL

Juan Pérez 26 AGO 2026 - 17:43h.

Identidad, exclusividad y rivalidad, todo en uno para disfrutar una camiseta en rotación durante tres años

Las predicciones para las 32 franquicias de la NFL en la temporada 26/27

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El gen de la NFL abraza el merchandising en las últimas horas con la exposición de las ocho nuevas equipaciones Rivalries presentadas por Nike para abrazar el sino de la competición...y son una auténtica barbaridad. En diseño, en propuesta y sobre todo en lo que desprende tener algo más que una oportunidad más para ponerte la camiseta de tu equipo de fútbol americano, porque la identidad sobrepasa el hype con un proyecto que abraza al aficionado.

En plena cuenta atrás para el inicio de la temporada, la hoja de ruta para ser un fiel seguidor de la NFL no tiene una biblia predeterminada, pero si hay algo que define a todo aquel que se enamora de la liga es la afiliación a una historia, a una estrella, a un equipo o a unos colores. Todo vale cuando el anuncio de una equipación despierta un interés especial que te obliga a mandarle ese pantallazo a los colegas en el grupo de whatsapp, un primer paso para la convicción de que en un análisis algo más profundo eso va a volver a ser un éxito.

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La pasada temporada el proyecto de las nuevas equipaciones Rivalries nació a lo grande con la gestación de las primeras camisetas basadas en las rivalidades entre franquicias. Cada temporada se crean ocho diferentes que van a aguantar durante tres años, y este caso le ha tocado a la la NFC North y la AFC South con lo que conlleva para la exclusividad que vende el producto planteado para solo algunos partidos de la temporada.

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El Packers vs Bears puede ser el ejemplo más sonado este año de entre las nuevas creaciones, y sinceramente las dos son algo fuera de lo normal. El verde y el dorado sobresalen en un listado donde Texans y Vikings destacan sobremanera no solo por la alternancia de los escudos, sino por las formas, por la creación de nuevos cascos y por todo lo que conlleva unificar un mismo mensaje hacia la comunidad.

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Obviamente en Wisconsin van a tener un sentido de pertenencia mayor, más aún si pueden pisar el Lambeau Field mientras visten la camiseta, pero hay algo más en todo lo que desprende. Nike se ha encargado de impulsar junto a los equipos una presentación con una narrativa propia de cara a la venta el próximo 1 de septiembre, un plus para remarcar en el calendario que esos días vamos a vivir algo especial.