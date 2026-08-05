El entrenamiento más extraño de toda la NFL, recepciones con una bolsa en la cabeza

Juan Pérez 05 AGO 2026 - 14:53h.

El último viral nace de los Dallas Cowboys

Ese momento en el que una bolsa en la cabeza es parte de la preparación de élite

Los tres partidazos de pretemporada entre candidatos a la Super Bowl 2027

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El goteo de curiosidades en el inicio de la pretemporada es una constante cuando se trata de entender por qué los americanos son especialistas en llamar la atención, y es algo que forma parte del ADN de la NFL. En el caso de CeeDee Lamb hay una imagen que da la vuelta al mundo por solo tener al receptor atrapando lanzamientos con una bolsa en la cabeza sin explicaciones más allá de la viralidad del momento.

En plena vorágine de movimientos en el mercado como el fichaje de Deebo Samuels por los 49ers, el wide receiver de los Dallas Cowboys es uno de los protagonistas del momento por colocar una red sobre su cabeza para instaurar una nueva forma de llamar la atención. En lo que parece un paso más de su preparación, el jugador de 27 años recibe sin apenas inmutarse ante la dificultad de lo que parece ser un envío relativamente diferente al normal, pero la pregunta es por qué lo hace de esa manera.

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La lógica deja entrever que es un extra más de dificultad para acostumbrarse a las miles de opciones que ofrece un partido entre empujones, la velocidad y el caos, pero en este caso la prueba puede ir aún más lejos. Las dificultades para ver con claridad el ovoide en determinados estadios por culpa de la luz permite hacer testeos tan extraños como este, y en el caso de Lamb funciona a la perfección.

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La acción es tan surrealista que el propio George Pickens, compañero de franquicia y en el mismo cuerpo de corredores en los Cowboys, ha querido replicarlo pero no le funciona ni una vez.

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Los Dallas Cowboys están en un momento donde no terminan de entrar en una transición pero tampoco tienen un bloque para competir por lo más alto, por lo que la temporada puede ser un metrónomo para los próximos años. Dar el salto al Wild Card para luchar por los playoffs puede ser el mejor ejemplo para demostrar que con un par de fichajes de primer nivel, pueden optar a cosas importantes.