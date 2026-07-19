España-Argentina, la final soñada y que Guido Rodríguez predijo: "Sería un lindo partido"

Ferran Torres es el valenciano con más partidos por delante de Albiol y Albelda

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ValenciaEspaña y Argentina, que juegan este domingo en Nueva York la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, mantienen una igualdad total en sus enfrentamientos, seis victorias para cada una y dos empates, pero el único partido de competición oficial entre ellas, jugado en el Mundial de Inglaterra 1966, cayó del lado argentino. La final de este domingo se convierte así en la auténtica Finalissima, un duelo entre los vigentes campeones de Europa y América previsto para marzo pasado que no llegó a disputarse. Será un choque especial, también en clave che. Y es que, aunque la afición y el equipo de forma mayoritaria está con España (Guido Rodríguez es la excepción obvia), lo cierto es que hay en los dos equipos futbolistas que pasaron por Mestalla y por el club dejando gratos recuerdos. En total, cinco exvalencianistas se juegan hoy ser campeones del mundo.

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Tres españoles, dos argentinos

Aunque la situación del Valencia CF ha hecho que no haya ido ningún valencianista en el mundial, pero su pasado más o menos glorioso sí le ha permitido tener representación en la cita más importante del calendario futbolístico mundial cada cuatro años. En España hay tres que pasaron y se formaron en Paterna. Ferran Torres, nacido el 29 de febrero de 2000 y formado en la cantera del Valencia, debutó con España en septiembre de 2020 a los 20 años y ha marcado hasta ahora 24 goles. Este domingo, el exjugador del Manchester City y actual jugador del Barcelona apunta al banquillo, pero seguro que acaba teniendo minutos. Completan el cupo Borja Iglesias y Álex Grimaldo, ambos formados en Paterna pero que no llegaron a debutar con el primer equipo

En el bando argentino sí hay dos ilustres jugadores que se disputan el título. Rodrigo De Paul y, en especial, Nicolás Otamendi. El paso de Nicolás Otamendi por el Valencia CF duró una temporada, pero dejó un regusto de felicidad que ha hecho que siempre la afición deseara su vuelta. En su año, el argentino se ganó el corazón de los valencianistas con goles, con la intensidad que demuestra en cada acción, con una clasificación para Champions (la última hasta el momento), el récord de puntos y 40 millones de euros de traspaso.

Le acompaña Rodri De Paul. A Mestalla llegó muy joven. Jugó en el Valencia CF entre 2014 y 2016. El centrocampista argentino fichó como una petición expresa de Juan Antonio Pizzi, pero tras la destitución de este último, su etapa se complicó, viviendo momentos como una expulsión en su debut liguero. "Pizzi me llama y me dice: ‘Voy a armar un equipo alrededor tuyo’. Ahí dije: ‘Me voy’. El día que llego, estoy entrando al hotel y al mismo tiempo veo a Pizzi que sale con las valijas (maletas) y me dice: ‘Me echaron’. No lo podía creer. Valencia me había comprado ya”, ha contado De Paul después. 44 partidos, dos goles y 4 asistencias fue su bagaje, escaso, para un futbolista de talla mundial.

Ferran Torres, el valenciano con más partidos

En clave che cabe destacar un dato más. El jugador de Foios Ferran Torres ya es el jugador de la Comunitat Valenciana con más partidos con España tras haber participado en todos los encuentros de la selección en el Mundial hasta la fecha. Ferran Torres suma con España 64 encuentros, seis más de los 58 que acumuló el defensa Raúl Albiol, que encabezaba la lista hasta el inicio de este Mundial. El podio de los jugadores valencianos con más partidos con España lo completa David Albelda, que jugó 51 compromisos con el combinado español.

Todos los jugadores del Valencia CF que han sido campeones del Mundo

Los cinco exvalencianistas quieren engrosar la prestigiosa lista de jugadores que se han proclamado campeones del Mundo. El primero de ellos fue Joel Martins, que consiguió en 1958 el Mundial de Suecia con Brasil. A partir de este momento, le siguen jugadores de la talla de Rainer Bonhof (Alemania, 1974); Mario Alberto Kempes (Argentina, 1978); Leonardo de Araujo, Mazinho, Romario de Souza y Paulo Sergio Sosa (Brasil, 1994); Didier Deschamps (Francia, 1998); David Villa, David Silva, Juan Mata, Carlos Marchena y Raúl Albiol (España, 2010); Mustafi (Alemania, 2014); Adil Rami (Francia, 2018); y Otamendi, De Paul y Guido Rodríguez (Argentina, 2022).