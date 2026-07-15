Así vivieron los jugadores del Valencia CF el triunfo de España

David Torres Valencia, 15 JUL 2026 - 08:54h.

Foulquier pagó el pato de la eliminación de Francia

Oyarzabal y Pedro Porro llevan a España a la final del Mundial: las notas de la victoria ante Francia

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Nadie en nuestro país se puede mantener al margen del excelente mundial que está realizando la Selección Española y que le ha permitido 16 años después disputar una final de la cita mundialista. El equipo de Luis de la Fuente lo hizo tras pasar por encima de la Selección Francesa, a la que ganó con comodidad con los goles de Mikel Oyarzabal de penalti y Pedro Porro y demostrando una superioridad futbolística, aplastante.

La expedición del Valencia en Girona, donde está realizando la primera parte de la pretemporada, no fue una excepción y los jugadores valencianistas se juntaron a la hora de la cena para disfrutar del partidazo. Dentro del equipo hay diferentes nacionalidades y sensibilidades. Evidentemente, la mayoría iban como con España, como Hugo Duro pero otros, por razones obvias, como es el caso de Dimitri Foulquier, iban con Francia.

El lateral derecho, que se ha incorporado a la expedición casi a última hora tras estar cinco meses de baja, es uno de los futbolistas con más carisma y más queridos dentro de la plantilla. Es el más veterano de todos y eso se nota.

Sin embargo, como captó Hugo Duro en su Instagram oficial nada le iba a permitir escaparse de la burla y el escarnio deportivos, siempre con gracia, de forma divertida y bien entendida, cuando la selección francesa cayó de rodillas ante la roja.

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Dimitri Foulquer se va a dormir

Así, en el divertido vídeo que ha compartido Hugo Duro se ve y se lee como tras la derrota de los galos el lateral derecho, sonriendo entre bromas de sus compañeros, abandona el salón donde vieron el encuentro y se va hacia la habitación para descansar. Desde luego no fue un buen día para el fútbol francés y Dimitri lo pagó con las bromas de sus compañeros: "Hasta mañana amigo! Dimitri", le escribió