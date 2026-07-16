Juan Pérez 16 JUL 2026 - 10:42h.

El creador de contenido confiesa que no sabrá qué hacer como fan de Cristiano Ronaldo si gana Messi

Argentina lucha contra España y las maldiciones en la final del Mundial: ya funcionaron con Francia e Inglaterra

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El espectáculo de IShowSpeed durante la Copa Mundial de la FIFA tiene polos tan opuestos como el curioso momento con Ana Botín y Juan Roig o la sonada eliminación de Cristiano Ronaldo con Aitana de fondo. Ahora su último fin es evitar la victoria de la Argentina de Messi, por eso le hace una petición exclusiva a Lamine al que le pide concentración: "Lamine Yamal no juegues, sólo gana ante Argentina en la final, por favor. Sálvame del desastre, no puedo manejar esto otro año más, si Messi gana el Mundial otra vez no sé qué voy a hacer como fan de Cristiano Ronaldo. No podré decir nada. Así que Lamine Yamal, ¡sálvanos a todos los fans de Cristiano". En el vídeo superior se puede ver la desesperación del streamer en su máxima expresión.