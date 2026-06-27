Alineaciones confirmadas del Panamá-Inglaterra del Grupo L del Mundial 2026

Joaquín Anduro 27 JUN 2026 - 21:49h.

Inglaterra se juega el liderato ante la eliminada Panamá

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El desenlace del Grupo L del Mundial 2026 llega este sábado con un duelo entre Panamá e Inglaterra en East Rutherford y la posibilidad del liderato para los Three Lions. Los de Thomas Tuchel necesitan ganar al combinado del Canal, que no se juega nada ya como colista, y que Ghana no golee a Croacia en un duelo en el que el seleccionador de la nación británica y el internacional español Thomas Christiansen tienen estas alineaciones.

Los canaleros llegan ya eliminados a esta última jornada después de caer por 1-0 tanto contra Ghana como frente a Croacia pese a la buena imagen en ambos envites. A pesar de ello, el equipo centroamericano buscará sumar su primer punto en una fase final de un Mundial ante una selección contra la que ya cayó por 6-1 en Rusia 2018.

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Thomas Christiansen apuesta por el mismo esquema 5-4-1 con el que ya formó en los dos primeros choques, con un carácter más ofensivo en el de Ghana. Las modificaciones con respecto al once del último encuentro están en la entrada de Fidel Escobar y Jorge Gutiérrez en defensa y de Tomás Rodríguez en punta por Fajardo.

Por su parte, Thomas Tuchel tiene su modificación más sorprendente en la suplencia de Declan Rice para dar entrada a Morgan Rogers en el centro del campo con Elliot Anderson y Jude Bellingham. El jugador del Real Madrid será el único representante de LALIGA EA Sports junto a Marcus Rashford, que recupera el extremo izquierdo por delante de Anthony Gordon, con el que ha hecho el camino inverso Reino Unido-Barcelona.

El seleccionador inglés también cambia al otro hombre del ataque junto a Harry Kane, ya que Bukayo Saka ocupará el puesto que obtuvo Madueke en la pasada jornada. En defensa también hay modificaciones con Nico O'Reilly de nuevo en el lateral izquierdo y con Jarell Quansah en la plaza que suelta el lesionado Reece James.

Alineaciones confirmadas del Panamá-Inglaterra

XI de Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Yoel Bárcenas, Carlos Harvey, Puma Rodríguez; Tomás Rodríguez.

XI de Inglaterra: Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Morgan Rogers, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Marcus Rashford, Harry Kane.