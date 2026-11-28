Pablo Sánchez 28 NOV 2026 - 16:34h.

Claudio Giráldez decide qué hacer en el mercado de invierno y no quiere "regalarle nada" a Iago Aspas

Ambos llegaron cedidos en el pasado mercado estival

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El mercado de invierno está cada vez más cerca y esa será la fecha en la que muchos equipos retoquen sus plantillas de cara al segundo tramo del campeonato. En el caso del Celta de Vigo aún está por ver qué movimientos acomete en enero después de un primer trimestre de curso algo decepcionante tanto en LALIGA como en la Europa League. Dos de los nombres que sobrevuelan el futuro celeste son los de Abdoulaye Faye y Altay Bayindir.

Fue Alberto Bravo el que desveló en Metropolitano.gal que tanto el Bayern Leverkusen como el Manchester United no descartan reincorporar a sus plantillas a ambos futbolistas, cedidos este verano, ante la falta de protagonismo de la mano de Claudio Giráldez. Los dos clubes consideran que sus futbolistas no están disfrutando de esa progresión que ambos vislumbraban en el fútbol español.

Sin embargo, de momento todo es una incógnita. Al menos eso es lo que se extrae de las declaraciones del entrenador al respecto. Claudio tiene claro que quiere seguir contando con ellos, aunque entiende que sus respectivos equipos anden inquietos a tenor de los minutos que han tenido hasta la fecha. De momento, el míster prefiere esperar a que llegue enero para sacar conclusiones más certeras.

Las palabras de Claudio Giráldez

"Prefiero que sigan hasta final de temporada, sin ninguna duda. En segundo lugar, no me consta nada de que vayan a seguir o no. Cuando llegue el mercado hablaremos con todos los jugadores para ver su situación. Nos gusta que la gente que está aquí esté convencida y a gusto, no tengo la constancia de que sea lo contrario por parte de ellos. Están entrenando muy bien. Evidentemente todo el mundo quiere jugar y es lógico que se especule cuando un jugador o un portero estén participando menos y son cedidos, pero a mí a día de hoy no me consta eso", comentó Giráldez al respecto.