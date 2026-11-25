Fran Fuentes 25 NOV 2026 - 11:09h.

Marco Garcés ya peina el mercado por si fuera necesario acudir a él para suplir estas bajas

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El Celta de Vigo afronta una temporada exigente en la que se encuentra enrolado en la UEFA Europa League. El conjunto que dirige Claudio Giráldez, que plantó cara a todo un Real Madrid en el Santiago Bernabéu, está inmerso en un curso de máxima exigencia, por lo que la intención del club fue la de elaborar una plantilla profunda y con suficientes opciones para que el técnico rotara lo necesario. De ahí que la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés realizara esfuerzos económicos importantes por Couhaib Driouech y Sebastián Cáceres, amén de las llegadas de Aleix Febas y Javi Galán como agentes libres y las cesiones de Abdoulaye Faye, del Bayer Leverkusen, y Altay Bayindir, del Manchester United.

Una serie de refuerzos llamados a elevar el suelo competitivo del equipo, pero que han tenido una suerte dispar en su ingreso al equipo de la mano de Claudio Giráldez. De este modo, en el caso de los dos cedidos, su salida en el mercado de enero es una posibilidad importante que está encima de la mesa. Y es que, según informa Alberto Bravo en el diario Metropolitano, tanto el Bayer Leverkusen como el Manchester United meditan la posibiliidad de romper los préstamos de Abdoulaye Faye y Altay Bayindir, respectivamente, debido a la escasez de minutos que están disputando con el Celta.

El Celta acudiría al mercado si Faye y Bayindir acaban saliendo en enero

En este sentido, Marco Garcés es consciente de la situación y se prepara para acudir al mercado de fichajes para tratar de suplir estas dos posibles bajas. Según la citada información, esos dos refuerzos tienen un carácter independiente a otras posibles operaciones, aunque la compleja situación económica del conjunto celeste, que necesita vender para cuadrar cuentas antes del próximo 30 de junio, dificulta aún más la tarea. Por otra parte, arriba saben que, si el equipo avanza rondas tanto en Europa League como en la Copa del Rey, Claudio Giráldez necesitará una plantilla profunda para repartir la carga de minutos. Sea como fuere, la salida de estos dos futbolistas requerirá una negociación en los términos económicos adecuados con cada uno de los clubes para revocar dichas cesiones, por lo que, en este momento, solo queda esperar movimientos por parte del Bayer Leverkusen y el Manchester United.