Joaquín Anduro 16 AGO 2026 - 22:02h.

José Alberto e Higuera siguen remitiéndose a las cláusulas

El Atlético de Madrid no se rinde por Jorge Salinas y el Racing intenta incluir a tres jugadores

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El Racing de Santander ha regresado a Primera División con un empate 2-2 ante el Villarreal en El Sardinero en un encuentro en el que ha acabado contento José Alberto con la actuación de los suyos, aunque todavía espera que lleguen más fichajes. Al margen de las altas, el técnico del cuadro santanderino también ha respondido a las posibles salidas de Jorge Salinas y Gustavo Puerta, molesto por los rumores mientras sigue, como Higuera, remitiéndose a la cláusula.

En sala de prensa, el entrenador asturiano respondió así preguntado por el futuro de los dos jugadores: "Lo que me molesta es tener dos jugadores de este nivel y, lo he dicho ya en alguna otra ocasión, que estemos hablando permanentemente de su salida. Parece que estamos queriendo que salgan. No, son dos jugadores de un nivel impresionante, por eso hoy han jugado con dos semanas de entrenamiento y por eso hoy han hecho el partido que han hecho.

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"A partir de ahí, hay unas cláusulas de rescisión que cualquier equipo puede llegar y pagar y te quedas sin el jugador si el jugador se quiere ir. Entonces, esa es la realidad que tienen no solamente Jorge y Gustavo, sino todos los jugadores que tenemos. Porque creo que hay muchos jugadores que pueden ser apetecibles para muchos clubes. Pero en el Racing hay una cosa: que tenemos una identidad, que este club es una familia, y eso se demuestra andando, no de palabra", finalizó José Alberto.

Unas palabras en la tónica de Manolo Higuera, presidente del Racing, que habló así en DAZN antes del encuentro de este domingo: "Son dos posibles salidas nada deseadas por nosotros. Nosotros no queremos vender, esto espero que todo el mundo lo entienda, y la única manera de que los jugadores salgan de aquí va a ser que nos los quiten por la vía de la cláusula de rescisión".

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José Alberto y los fichajes que necesita el Racing

Sobre los fichajes, José Alberto no quiso quejarse aunque sí dejó claro que, para la salvación, aún son necesarias más caras nuevas: "Yo me dedico a lo que ha hecho hoy mi equipo, que es a sacar lo máximo posible de los jugadores que tengo. No me voy a quejar ni de fondo de armario ni de todas estas cosas. Las situaciones las conocéis vosotros perfectamente".

"Os imagináis que con lo que tenemos a día de hoy no nos da para el objetivo que tenemos a final de temporada pero soy consciente de que van a llegar jugadores y de que van a ser buenos jugadores. Entonces, estoy tranquilo y, sobre todo, estoy mucho más tranquilo después de haber visto a mi equipo hoy", aclaró el entrenador montañés.