El uno por uno del Racing de Santander ante el Villarreal: dos notables y un único señalado

Ángel Cotán 16 AGO 2026 - 19:01h.

Sergio Martínez fue el mejor del equipo de José Alberto López

El Atlético de Madrid no se rinde por Jorge Salinas y el Racing intenta incluir a tres jugadores

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El Racing de Santander fue fiel a su estilo en el regreso a LALIGA EA Sports. Ni todo un equipo Champions League como el Villarreal CF evitó que la propuesta de José Alberto López sufriese cualquier tipo de alteración. Un inicio excelso le brindó una ventaja de dos goles que instaló la locura en El Sardinero. Sin embargo, dos chispazos evitaron un premio mayor.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Racing de Santander ante el Villarreal CF y ponemos nota a su partido.

Julen Agirrezabala (5,5): Le sorprendió Pape Gueye con un disparo desde la frontal. Y al minuto, tampoco pudo evitar el empate de Nicolas Pépé. Se repuso con un par de buenas intervenciones en la segunda parte.

Mantilla (6): Correcto en defensa e incluso se soltó en alguna que otra ocasión en ataque. Se vació.

Pablo Ramón (6,5): Partido muy serio el suyo. Muy fiable en los duelos.

Pedro Felipe (Sin calificar): Se marchó llorando al cuarto de hora por una lesión muscular.

Jorge Salinas (6,5): En una acción de pillo provocó una pena máxima para su equipo. Cuando levanta la cabeza siempre suele servir un buen centro al área.

Gustavo Puerta (5,5): El coche escoba de José Alberto López. Gran trabajo en labores defensivas, aunque de más a menos.

Sergio Martínez (7,5): Debut soñado en la élite nacional. Zambombazo imparable a la escuadra, lágrimas en los ojos y un beso al escudo. Su partido no quedó ahí y destacó en la medular.

Sergio Canales (5,5): La calidad la tiene y lo demostró en espacios reducidos. Le faltó más presencia en el partido.

Andrés Martín (6,5): Engañó a Luiz Júnior desde el punto de penalti y firmó el primer gol racinguista en el regreso a Primera.

Íñigo Vicente (7): Flotó por el terreno de juego y demostró que tiene nivel de sobra para la Primera División.

Asier Villalibre (4): Flojo partido del Búfalo con balón. No le faltó entrega.

Los cambios de José Alberto López en el Racing - Villarreal

Manu Hernando (5,5): Entró bien al partido y evitó algún susto en área propia.

Yassir Zabiri (6): Dejó destellos de su calidad en área rival. Rozó el tanto con un cabezazo.

Maguette Gueye (5,5): Aportó equilibrio y demostró criterio con balón.

Diego Díaz (5):

Facu González (5):