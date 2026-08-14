Pablo Sánchez 14 AGO 2026 - 10:40h.

Antonio Hidalgo alucina con Aubameyang y explica cómo están Yeremay y los demás lesionados del Dépor: "No queremos riesgos"

Ha rendido a un gran nivel durante la pretemporada

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Pierre-Emerick Aubameyang, al igual que todo el vestuario, desean que LALIGA EA SPORTS arranque cuanto antes. El próximo lunes, ante el Elche, comienza la nueva andadura de los herculinos en la élite con el gabonés como fichaje estrella del verano. El atacante está deseando echar a rodar y mostrar a su nueva afición las cosas que ya ha ido dejando caer durante el verano.

Durante una entrevista para L'Equipe, Aubameyang lamentó la mala situación que atraviesa el Olympique de Marsella, su anterior equipo, y que le obligaron a salir en busca de un nuevo destino. En clave deportivista, explicó por qué decidió aceptar la propuesta del Dépor y declinar otras ofertas que tenía sobre la mesa. La historia del club pesó en esa decisión.

"Todos aman al Deportivo por esa época gloriosa. Quiero vivir y ser parte de esa historia. Dejar mi huella como lo hizo esa generación de leyendas. Llevará tiempo, eso seguro, tenemos que ir paso a paso, pero quiero aportar toda mi experiencia y ayuda dentro y fuera del campo. He recibido otras ofertas, pero aún quiero asumir nuevos retos. Y este, devolver al club a lo más alto, es un reto realmente especial", comentó sobre el Super Dépor y su reto como blanquiazul.

Problemas del pasado

Durante su charla, Aubameyang recordó la difícil situación que atravesó la temporada pasada con el Olympique de Marsella y que le llevó a salir este verano. "El club decidió que tenía que irme y no iba a ir en contra de sus deseos. Creo que el club ya tiene suficientes problemas, sobre todo por el hecho de que no nos clasificamos para la Champions League esta temporada. Fue una temporada muy, muy difícil. Muy agotadora. El contexto era bastante inusual, con todos los cambios que se produjeron en el club. No era un ambiente sano ni estable”.