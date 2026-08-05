Cuatro imprescindibles para Europa y Corberán: el Valencia CF, con recortes pero sin excusas

Son cuatro imprescindibles para poder comenzar la temporada

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ValenciaEl Valencia CF necesita al menos cuatro fichajes. No es una cifra caprichosa ni una petición de Carlos Corberán. Es la cuenta que sale al mirar la plantilla y detectar sus agujeros: un portero suplente, un lateral derecho, un extremo y un segundo delantero. Cuatro piezas. Cuatro operaciones que deben llegar antes del cierre del mercado. Y hay un problema: el dinero.

El Valencia CF no tiene margen para tirar de talonario. Peter Lim ha vuelto a poner el club en modo rebajas y la dirección deportiva tiene que buscar oportunidades, cesiones, jugadores libres y operaciones que permitan cuadrar el Fair Play y que, de paso, sean competitivas para lo que Carlos Corberán necesita y para llegar a Europa. El mercado obliga a hilar fino. Pero no elimina las necesidades.

Porque el objetivo está marcado. Europa. Lo ha dicho el club públicamente y también se ha trasladado en privado. Carlos Corberán necesita una plantilla preparada para pelear por ese objetivo y, ahora mismo, hay posiciones en las que está demasiado expuesto.

Las cuatro posiciones imprescindibles

La más evidente es el lateral derecho. La espantada de Meunier, la marcha de Andrés García y las lesiones de Rubo Iranzo y Foulquier han convertido el puesto en una urgencia. Toljan estuvo cerca, pero eligió continuar en el Levante. Mikelbrencis se ha esfumado y Arnau Martínez aparece como una alternativa de nivel, aunque con un precio que encaja peor en la economía valencianista. El reloj corre y Corberán necesita un lateral.

También hay que cerrar la portería. Dimitrievski es el único guardameta del primer equipo y hace falta un segundo portero que dé garantías y competencia para, además, poder liberar a Vicent Abril. Después, dos operaciones más arriba: un extremo y un segundo delantero.

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La lesión de Diego López y la salida de Ramazani han reducido las alternativas en banda. Y la marcha de Lucas Beltrán deja un hueco en el ataque que Dani Raba ha ayudado a tapar durante la pretemporada, pero el asturiano tiene la cruz de la salida sobre su espalda. Hay voces que reclaman una nueva oportunidad para él, pero los anhelos de la dirección deportiva y del área técnica es que para las bandas llegaran dos jugadores. La realidad es que tendrá que conformarse con uno.

¿Cesiones?

Ahí está la paradoja del Valencia. Tiene que fichar, pero no puede gastar. Tiene un objetivo ambicioso, pero un presupuesto limitado. Y precisamente por eso deberá acertar más que nunca. El problema es que el Valencia no puede competir en igualdad de condiciones económicas con buena parte de sus rivales. Tendrá que buscar cesiones, jugadores libres, oportunidades de última hora y operaciones a bajo coste. El mercado de las rebajas será su terreno.

El mercado de las rebajas será el suyo. Pero las rebajas no pueden servir de coartada. Si Europa es el objetivo, Corberán necesita las cuatro piezas. Un fichaje cada semana. Cuatro operaciones antes de que se baje la persiana y, con poco dinero para ofertar, el mercado se complica.