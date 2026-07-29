Así va la salida de Thiago Almada del Atlético de Madrid: la cantidad por su traspaso al Flamengo

Celia Pérez 29 JUL 2026 - 09:52h.

El extremo está cerca de abandonar el club rojiblanco para poner rumbo a Brasil

El consejo a Julián Álvarez antes de unirse al Atlético de Madrid en menos de dos semanas

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'Culebrón Julián Álvarez' aparte, el Atlético de Madrid sigue adelante con una pretemporada en la que el Cholo Simeone sigue dando ritmo a sus hombres y un mercado de fichajes en el que Mateu Alemany sigue trabajando. El club rojiblanco ya tiene tres refuerzo confirmados al sumarse Kang In Lee a los ya anunciados previamente de Álex Grimaldo y Morten Hjulmand, aunque aún queda bastante trabajo por delante en la operación salida, donde Thiago Almada es uno de los protagonistas.

El extremo izquierdo apunta a ser una de las ventas de este verano tras tener un rol muy secundario en su primer año. Entre sus pretendientes, River Plate, que ha tanteado su fichaje, y Arabia Saudí, con el Al Ahli ofreciendo una cifra que ronda los 26 millones de euros, pero también el Flamengo, que es el que parece tenerlo todo mucho más atado para conseguirlo.

Tanto es así que José Boto, hombre importante en la decisiones de Flamengo, reconoció en Paparazzo Rubro-Negro los movimientos que están realizando para conseguir el fichaje. "Es verdad que estamos interesados en Thiago. Es verdad que estamos en conversaciones con él. No hay nada cerrado, el jugador todavía no ha dado el 'sí'", señaló sobre el extremo.

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Por lo que el interés es real y según avanza Pedro Fullana en Carrusel Deportivo las negociaciones siguen avanzando. Atlético y Flamengo han encontrado un entendimiento para cerrar su traspaso por una cantidad superior a los 20 millones de euros por el 50% de sus derechos. La operación es vista con buenos ojos por el jugador, que ve bien regresar a Brasil, y por el club, que recuperará lo que costó.

Todo apunta a que el extremo, una vez finalizada la Copa del Mundo, cambiará de nuevo de aires y pondrá rumbo al Flamengo la próxima temporada.