Acuerdo entre Mallorca y Villarreal por Arnau Tenas: Luis García ya tendrá el portero que quería

Alberto Cercós García 24 JUL 2026 - 11:49h.

El próximo fichaje del Mallorca, además de Antoniu Roca, apunta a ser Arnau Tenas: ya hay acuerdo entre clubes

Jan Virgili duda del Mallorca y prefiere esperar antes de garantizar su continuidad

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El RCD Mallorca sigue avanzando en la reconstrucción de su plantilla para afrontar con garantías su regreso a Segunda División. Tras un verano marcado por las salidas y las ventas de varios futbolistas importantes, la dirección deportiva ha acelerado el mercado para poner a disposición de Luis García un bloque competitivo desde el inicio de la pretemporada. Hasta la fecha, el club ya ha cerrado los fichajes de Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Zito Luvumbo, Álex Sala y Aboubaka Soumahoro, mientras que Antoniu Roca también está muy encaminado y puede considerarse la sexta incorporación del proyecto bermellón para la temporada 2026-27.

La siguiente cara nueva será Arnau Tenas. El guardameta se convertirá en el séptimo refuerzo del Mallorca después de que exista un acuerdo con el Villarreal para completar su incorporación. El portero era una petición expresa de Luis García, que consideraba prioritario reforzar la portería con un perfil de garantías y con margen de crecimiento. Según ha informado el periodista Matteo Moretto, Arnau Tenas estará en Marbella para incorporarse a la concentración de pretemporada del conjunto balear, donde comenzará a trabajar junto al resto de sus nuevos compañeros una vez quede cerrada definitivamente la operación.

El Mallorca 26-27 va cogiendo forma

La llegada del guardameta permitirá al Mallorca seguir dando forma a una plantilla muy renovada respecto a la pasada campaña. La dirección deportiva ha tratado de adelantarse al mercado para que Luis García pueda disponer cuanto antes del mayor número posible de incorporaciones y preparar con tiempo un equipo llamado a pelear por el ascenso. Con Arnau Tenas, el técnico verá satisfecha una de sus principales peticiones para apuntalar una posición que había quedado como una de las prioridades absolutas durante este mercado estival tras la salida de Leo Román a A Coruña.

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Pese al importante trabajo realizado, el mercado bermellón todavía no está cerrado. El Mallorca mantiene abiertas varias carpetas y aún debe perfilar diferentes posiciones antes del inicio liguero. También existe incertidumbre sobre el futuro de Jan Virgili, cuyo nombre continúa generando dudas en plena ventana de fichajes pese a que el club quiere contar con él en Segunda. Además, la dirección deportiva considera imprescindible incorporar otro delantero que complete la parcela ofensiva y aumente las alternativas de Luis García (hasta la fecha solo tiene al mencionado Fuentes, Abdón Prats y Marc Domènech) para afrontar una temporada larga, exigente y con el claro objetivo de regresar a Primera División.