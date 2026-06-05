River Plate, a punto de cerrar el fichaje de una figura de LALIGA EA Sports

Lucas Gatti 05 JUN 2026 - 20:55h.

Mauro Arambarri, cerca del equipo del Chacho Coudet

River Plate se reúne con Thiago Almada y el Atlético de Madrid pone precio a su salida

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River Plate se mueve rápido en el mercado de fichajes y está muy cerca de cerrar a una de un equipo de LALIGA EA Sports. Se trata de Mauro Arambarri, el volante uruguayo que se destaca en el Getafe.

Tras la llegada como primer refuerzo de Nicolás Otamendi al club argentino, según pudo averiguar ElDesmarque, River estaría en condiciones de comprar el 50% del pase que tiene el conjunto madrileño. El otro 30% pertenece al Boston River, de Uruguay, y el 20% restante es del propio jugador y sus apoderados. El equipo azulón había tasado el deportista en 6 millones de euros, aunque la dirigencia millonaria propuso 5 millones de la misma moneda y todo hace indicar que la operación se concretará en ese número.

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No obstante, ya existe un acuerdo de palabra entre la institución argentina y el uruguayo para sellar un vinculo contractual de tres años y medio. Hoy, el futbolista se encuentra en su campo en Uruguay, mientras aguarda por una resolución: todo indica que será favorable y se transformará en la segunda incorporación para el plantel de Eduardo Coudet.

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Justamente, el Chacho fue quien pidió por el arribo del jugador, a quién conoció de su paso como entrenador del Deportivo Alavés. No compartieron plantel, pero si se enfrentaron en varias oportunidades. En esos enfrentamientos, le hizo tres goles, dos de ellos a través de la pelota parada, una virtud que lo destaca.

El entrenador argentino valora el despliegue del mediocampista de 30 años, tanto para defender como para atacar. También, su cuota goleadora cuando pisa el área rival, ya que ha marcado 23 goles en su carrera, varios de cabeza, producto de su 1,75 metros de altura. Cuenta con una muy buena pegada, que genera hacerse cargo de las pelotas paradas, además de contar con su garra charrúa.

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Mauro Arambarri deja el Getafe como leyenda

Arambarri se convirtió en un jugador muy importante en los azulones, donde llegó en 2017 con 21 años. Tras un paso con poco protagonismo por el Burdeos de Francia, disputó 268 partidos en Getafe, donde ya está entre los cuatro de jugadores con más duelos en la institución. En la temporada 2025/26, el volante jugó 37 sobre 38 en LALIGA EA Sports, de los cuales completó 31.

El uruguayo comenzó futbolísticamente en Defensor Sporting, de su país. Además, tiene 12 partidos jugados con la Selección de Uruguay, aunque su última convocatoria fue en 2022, justo antes del Mundial de Qatar, el cual se perdió por lesión. Previamente, había realizado pruebas en Danubio y Nacional en sus inicios, pero no las pasó.

Solamente faltan ultimar detalles entre ambas instituciones para que el mediocampista regrese a Sudamérica. Todo estaría encaminado para que Arambarri se transforme en nuevo jugador de River, siendo el número 58 uruguayo en la historia millonaria.