Pablo Sánchez 29 MAY 2026 - 12:29h.

Las notas y puntos del Real Madrid en la temporada 25/26 con 12 suspensos y varios señalados

Señala su falta de experiencia ante este tipo de situaciones

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El vestuario del Real Madrid ha sido un auténtico polvorín esta temporada. Un continuo problema cuyas consecuencias se han visto reflejadas en los resultados, el rendimiento y el veredicto de la afición. Por poner dos ejemplos, tanto Álvaro Arbeloa como Kylian Mbappé han sido objeto de críticas durante el año. El técnico, por sus decisiones y el francés por su comportamiento en momentos importantes. Ambos protagonizaron además alguna que otra trifulca dialéctica que parece ser que llegó a la calma. Aún así, la gestión del vestuario ha recibido críticas desde muchos sectores. También por parte de algún exfutbolista blanco como Iván Helguera.

Ocho temporadas en el Santiago Bernabéu avalan a Iván Helguera para analizar qué ha pasado en el vestuario del Real Madrid esta temporada. Lo hizo durante una entrevista en Flashscore, donde puso el foco en el trabajo de Arbeloa al frente del equipo y en la gestión del vestuario. Al preguntarle sobre el rifirrafe con Mbappé el exfutbolista no dudó en señalar al banquillo.

"No has gestionado bien antes. Bajo mi punto de vista, siempre todo ha estado bien, siempre Arbeloa ha tenido la culpa. "De un entrenador, Xabi Alonso, que era más exigente de buenas a primeras, a cero exigir en comportamiento, en cómo voy a gestionar este grupo. En teoría, vale todo"", expresó.

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Las despedidas de Arbeloa

Arbeloa no seguirá en el banquillo del Real Madrid. El técnico que llegó para suplir a Xabi Alonso se vio superado por los resultados y la gestión del vestuario y desde el club se tomó esta determinación. Se marchó, eso sí, dejando mensajes de agradecimiento para aquellos jugadores que han estado en su barco desde que aterrizó en el primer equipo. Brahim, Bellingham, Rüdiger o el mismo Vinicius, por ejemplo, tuvieron palabras bonitas hacia el míster y las recibieron de vuelta.