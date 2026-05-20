Pablo Sánchez 20 MAY 2026 - 10:03h.

El Zaragoza tantea un nuevo fichaje para el próximo curso: la llegada de Ibai Gómez, clave en la operación

Uno de los guardametas más destacados de Primera RFEF

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El destino del Real Zaragoza la próxima temporada está prácticamente sentenciado. Las opciones de salvación son tan escasas que casi nadie cree ya en la machada, pese a que las matemáticas aún dicen lo contrario a falta de dos jornadas. Lalo Arantegui lleva tiempo adelantando trabajo tanto en materia de cantera como de fichajes casi desde su regreso al club. A los nombres que ya suenan para reforzar el plantel la próxima temporada se suma el de un portero en el que el director deportivo tiene depositadas grandes esperanzas.

Se trata de Diego Fouli. Según informa El Periódico de Aragón, el meta del Sabadell es la gran apuesta de Lalo Arantegui para la próxima temporada. El Zaragoza quiere que el aragonés sea el arquero del nuevo proyecto y para ello tendrá que pelear por su fichaje desde las oficinas.

Fouli, quien está protagonizando una sobresaliente temporada con el Sabadell, tiene contrato en vigor con el conjunto catalán un año más. Un acuerdo que será extensible otro curso más si el equipo de la Nova Creu Alta logra el ascenso a LALIGA HYPERMOTION. De momento, ese objetivo va por buen camino. Ante cualquiera de estos escenarios, será el Zaragoza el que tendrá que pelear su fichaje en los despachos y convencer a su actual club.

La postura de Diego Fouli

No es la primera vez que el nombre de Fouli se vincula al del Zaragoza. Lalo ya tanteó este fichaje en su anterior etapa en el club. Ahora vuelve a la carga por un cancerbero que, según la mencionada información, vería con buenos ojos regresar al club de su tierra. Esta es la premisa que facilitaría su llegada a expensas de las negociaciones entre las partes.

Habrá que esperar al desenlace de LALIGA HYPERMOTION y a conocer el destino del Zaragoza y del Sabadell en Primera RFEF para que se intensifiquen los movimientos por su fichaje.