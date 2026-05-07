Fran Fuentes 07 MAY 2026 - 18:09h.

El mediocentro deja claro su futuro pese a ser la última opción en el centro del campo

El último movimiento de Vlahovic con la Juventus a la espera del Barça

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Marc Casadó era uno de los futbolistas llamados a salir en el pasado mercado de invierno y, a decir verdad, también tiene bastantes papeletas para abandonar el FC Barcelona el próximo verano. El club azulgrana planifica pocos movimientos, pero en posiciones clave, y el canterano tiene el camino cortado por jugadores como Frenkie de Jong, Pedri o Gavi. Incluso Marc Bernal y Eric García han estado por delante por delante en los últimos meses de competición en la medular para Hansi Flick, quien, además, cuenta con Tommy Marqués como refuerzo puntual del Barça Atlétic. En este sentido, no pocos clubes se han interesado en él. Se habló del Atlético de Madrid, quien, finalmente, descartó su incorporación, pero desde la Premier League y en Arabia Saudí siguen con atención las decisiones que tome el club en torno a su figura.

Sin embargo, el jugador ha vuelto a dejar claro cuál es su deseo. Lo ha hecho en una entrevista concedida al diario SPORT, donde se ha expresado con máxima claridad sobre por dónde pasan sus próximos retos profesionales: "Objetivo, ninguno. Lo que más me ilusiona es tener una carrera muy larga y de muchos años en el Barça", ha asegurado.

Es decir, el jugador tiene muy claro que quiere continuar a toda costa en el FC Barcelona. Incluso siendo el último jugador en la rotación para el centro del campo, quiere continuar en el club de su vida, que le ha visto crecer y le ha permitido llegar a ser profesional. Sin embargo, su venta serviría para cuadrar cuentas en un club que aún necesita ingresos para alcanzar la regla 1:1 el próximo verano. La salida de un jugador con gran cartel, a un precio adecuado y cuya ausencia es asumible en la rotación de minutos sería ideal para el conjunto azulgrana.

Flick prefiere incluso a Eric García como pivote dejando a Marc Casadó en el banquillo

No en vano, Marc Casadó apenas ha sumado 1.300 minutos, repartidos en 31 encuentros. Apenas ha disfrutado de 14 titularidades, acabando únicamente seis partidos, y entrando de refresco en el resto de ocasiones, muchas veces como cambio en los minutos finales para tratar de perder tiempo. Entretanto Marc Bernal, que arrancó la temporada sin jugar para coger el tono físico y que se ha lesionado en mitad del curso, suma casi las mismas titularidades y apenas 200 minutos menos. Incluso Eric García, defensa, suma más de 1.000 minutos como pivote. De hecho, Flick ha tirado de él en los partidos importantes ahí cuando ha tenido bajas antes que apostar por el joven mediocentro.

Así las cosas, el futuro de Marc Casadó en el FC Barcelona sigue sin estar tan claro como lo tiene él.