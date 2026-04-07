Jorge Morán 07 ABR 2026 - 20:31h.

El Barcelona sólo le dejará salir si llega una buena oferta

Las 11 posibles salidas que maneja el Barcelona para el próximo verano

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El Barcelona tendrá un verano con muchos movimientos en el mercado de fichajes. Deco y su equipo tienen mucho trabajo que hacer con algunos nombres propios como los de Cancelo, Rashford o Marc Casadó. Este último podría haber cambiado de opinión y después de rechazar algunas ofertas, señalando la importancia del escudo, ahora estaría dispuestos a abrir la puerta.

Casadó ha pasado en menos de un año de ser un fijo en las alineaciones de Hansi Flick, a apenas tener minutos. El mediocentro ha disputado 1276 minutos en 29 partidos, siendo titular en catorce y suplente en otros quince. Pese a que la temporada pasada se ganó un puesto en el centro del campo, que incluso le valió la llamada de Luis de la Fuente para la Selección Española, la vuelta de Marc Bernal de su lesión le ha cerrado las puertas. Tanto que incluso se ha visto relegado a jugar de lateral en la Copa del Rey.

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El Barcelona y las ofertas por Marc Casadó

Canterano culé, Casadó siempre ha demostrado un gran amor por el escudo del Barcelona. Y esto precisamente provocó que la temporada pasada rechazara ofertas del Chelsea o Wolverhampton, quedándose en el club de toda su vida para luchar por un puesto. Pero después de varios meses, el centrocampista ha dicho basta.

Según publican desde Sport, el futbolista culé ha decidido escuchar ofertas este mismo verano y, por primera vez, estaría abierto a una posible salida. Una cambio de decisión que llega poco después de firmar con Jorge Mendes, su nuevo representante.

Aunque el Barcelona no venderá a Casadó si no llega una buena oferta, en el club catalán ven posible una gran plusvalía por su futbolista, que no supuso ningún gasto al ser un jugador de la cantera. El precio de Marc podría rondar los 20 millones de euros, aunque su precio podría descender debido a la poca participación que está teniendo.